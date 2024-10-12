Сборная Украины, обыграв Грузию, отпраздновала «сухой» юбилей

Сборная Украины, обыграв Грузию со счетом 1:0, провела 70-й сухой матч в истории на своем поле. 24 раза наша национальная дружина не пропускала дома в товарищеских матчах, 20 - в чемпионатах Европы, 19 – в чемпионатах мира, 6 – в Лиге наций и 1 – в международных турнирах. Посильный вклад в юбилей внесли 18 голкиперов.

При этом чаще других оставались «сухими» в родных стенах Андрей Пятов – 28 раз и Александр Шовковский – 20.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Юбилейные домашние сухие матчи сборной Украины

СМ Дата Ранг Вратарь Украины Соперник Счет 1-й 12.10.1994 ЧЕ Дмитрий ТЯПУШКИН Словения 0:0 10-й 04.09.1999 ЧЕ Александр ШОВКОВСКИЙ Франция 0:0 20-й 04.06.2005 ЧМ Александр ШОВКОВСКИЙ Казахстан 2:0 30-й 06.09.2008 ЧМ Андрей ПЯТОВ Беларусь 1:0 40-й 14.08.2013 ТМ Андрей ПЯТОВ Израиль 2:0 50-й 24.03.2016 ТМ Денис БОЙКО Кипр 1:0 60-й 11.10.2019 ЧЕ Андрей ПЯТОВ Литва 2:0 70-й 11.10.2024 ЛН Анатолий ТРУБИН Грузия 1:0

ЧМ - чемпионат мира; ЧЕ - чемпионат Европы; ЛН - Лига наций; ТМ - товарищеский матч.