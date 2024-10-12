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Лига наций
12 октября 2024, 09:57 | Обновлено 12 октября 2024, 10:01
584
0

Сборная Украины, обыграв Грузию, отпраздновала «сухой» юбилей

Наша команда 70-й раз сыграла на «ноль» на своем поле

12 октября 2024, 09:57 | Обновлено 12 октября 2024, 10:01
584
0
Сборная Украины, обыграв Грузию, отпраздновала «сухой» юбилей
Getty Images/Global Images Ukraine

Сборная Украины, обыграв Грузию со счетом 1:0, провела 70-й сухой матч в истории на своем поле. 24 раза наша национальная дружина не пропускала дома в товарищеских матчах, 20 - в чемпионатах Европы, 19 – в чемпионатах мира, 6 – в Лиге наций и 1 – в международных турнирах. Посильный вклад в юбилей внесли 18 голкиперов.

При этом чаще других оставались «сухими» в родных стенах Андрей Пятов – 28 раз и Александр Шовковский – 20.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Юбилейные домашние сухие матчи сборной Украины

СМ

Дата

Ранг

Вратарь Украины

Соперник

Счет

1-й

12.10.1994

ЧЕ

Дмитрий ТЯПУШКИН

Словения

0:0

10-й

04.09.1999

ЧЕ

Александр ШОВКОВСКИЙ

Франция

0:0

20-й

04.06.2005

ЧМ

Александр ШОВКОВСКИЙ

Казахстан

2:0

30-й

06.09.2008

ЧМ

Андрей ПЯТОВ

Беларусь

1:0

40-й

14.08.2013

ТМ

Андрей ПЯТОВ

Израиль

2:0

50-й

24.03.2016

ТМ

Денис БОЙКО

Кипр

1:0

60-й

11.10.2019

ЧЕ

Андрей ПЯТОВ

Литва

2:0

70-й

11.10.2024

ЛН

Анатолий ТРУБИН

Грузия

1:0

ЧМ - чемпионат мира; ЧЕ - чемпионат Европы; ЛН - Лига наций; ТМ - товарищеский матч.

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Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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