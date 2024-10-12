Сборная Украины, обыграв Грузию, отпраздновала «сухой» юбилей
Наша команда 70-й раз сыграла на «ноль» на своем поле
Сборная Украины, обыграв Грузию со счетом 1:0, провела 70-й сухой матч в истории на своем поле. 24 раза наша национальная дружина не пропускала дома в товарищеских матчах, 20 - в чемпионатах Европы, 19 – в чемпионатах мира, 6 – в Лиге наций и 1 – в международных турнирах. Посильный вклад в юбилей внесли 18 голкиперов.
При этом чаще других оставались «сухими» в родных стенах Андрей Пятов – 28 раз и Александр Шовковский – 20.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Юбилейные домашние сухие матчи сборной Украины
|
СМ
|
Дата
|
Ранг
|
Вратарь Украины
|
Соперник
|
Счет
|
1-й
|
12.10.1994
|
ЧЕ
|
Дмитрий ТЯПУШКИН
|
Словения
|
0:0
|
10-й
|
04.09.1999
|
ЧЕ
|
Александр ШОВКОВСКИЙ
|
Франция
|
0:0
|
20-й
|
04.06.2005
|
ЧМ
|
Александр ШОВКОВСКИЙ
|
Казахстан
|
2:0
|
30-й
|
06.09.2008
|
ЧМ
|
Андрей ПЯТОВ
|
Беларусь
|
1:0
|
40-й
|
14.08.2013
|
ТМ
|
Андрей ПЯТОВ
|
Израиль
|
2:0
|
50-й
|
24.03.2016
|
ТМ
|
Денис БОЙКО
|
Кипр
|
1:0
|
60-й
|
11.10.2019
|
ЧЕ
|
Андрей ПЯТОВ
|
Литва
|
2:0
|
70-й
|
11.10.2024
|
ЛН
|
Анатолий ТРУБИН
|
Грузия
|
1:0
ЧМ - чемпионат мира; ЧЕ - чемпионат Европы; ЛН - Лига наций; ТМ - товарищеский матч.
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