И это не игра Украины. Мерабишвили назвал причину поражения Грузии
Экс-игрок сборной Грузии выделил ужасное поле
11 октября сборная Украины по футболу провела матч 3-го тура Лиги наций. Соперником украинской команды стала сборная Грузии.
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Бывший игрок сборной Грузии Гиоргий Мерабишвили назвал главную причину поражения грузинской команды в этом поединке.
«Нашим футболистам пришлось играть на ужасном поле. Я думаю это главная причина неудачи. Я уже раньше говорил, что поле ужасное на этом стадионе в это время года. Летом оно еще нормально, а сейчас – нет. Грузия играет в технический футбол, а когда ты на таком поле – не можешь проявить свои возможности. Технические команды обречены на таком поле», – сказал Мерабишвили.
Грузия 14 октября сыграет против Албании. Украине в этот день будет противостоять Чехия.
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