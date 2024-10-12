И это не игра Украины. Мерабишвили назвал причину поражения Грузии 

11 октября сборная Украины по футболу провела матч 3-го тура Лиги наций. Соперником украинской команды стала сборная Грузии.

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Матч с Грузией Украина провела в Познани на «Стадионе Познань». Украинцы выиграли со счетом 1:0!

Бывший игрок сборной Грузии Гиоргий Мерабишвили назвал главную причину поражения грузинской команды в этом поединке.

«Нашим футболистам пришлось играть на ужасном поле. Я думаю это главная причина неудачи. Я уже раньше говорил, что поле ужасное на этом стадионе в это время года. Летом оно еще нормально, а сейчас – нет. Грузия играет в технический футбол, а когда ты на таком поле – не можешь проявить свои возможности. Технические команды обречены на таком поле», – сказал Мерабишвили.

Грузия 14 октября сыграет против Албании. Украине в этот день будет противостоять Чехия.