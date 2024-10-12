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  4. И это не игра Украины. Мерабишвили назвал причину поражения Грузии 
Лига наций
12 октября 2024, 23:30 |
798
0

И это не игра Украины. Мерабишвили назвал причину поражения Грузии 

Экс-игрок сборной Грузии выделил ужасное поле

12 октября 2024, 23:30 |
798
0
И это не игра Украины. Мерабишвили назвал причину поражения Грузии 
Getty Images/Global Images Ukraine

11 октября сборная Украины по футболу провела матч 3-го тура Лиги наций. Соперником украинской команды стала сборная Грузии.

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Бывший игрок сборной Грузии Гиоргий Мерабишвили назвал главную причину поражения грузинской команды в этом поединке.

«Нашим футболистам пришлось играть на ужасном поле. Я думаю это главная причина неудачи. Я уже раньше говорил, что поле ужасное на этом стадионе в это время года. Летом оно еще нормально, а сейчас – нет. Грузия играет в технический футбол, а когда ты на таком поле – не можешь проявить свои возможности. Технические команды обречены на таком поле», – сказал Мерабишвили.

Грузия 14 октября сыграет против Албании. Украине в этот день будет противостоять Чехия.

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Дмитро Олійник Источник
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