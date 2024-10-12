Довбик открыл «итальянскую карьеру» в сборной Украины

В поединке с Грузией (1:0) Артем Довбик впервые представлял в сборной итальянскую «Рому». При этом желто-красные стали шестым клубом серии А, делегировавшим своих игроков в украинскую национальную дружину.

В общей сложности пятеро наших «итальянцев» провели за главную команду страны 98 матчей и забили 34 мяча.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Итальянские клубы, чьи игроки выступали за сборную Украины