Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Довбик открыл «итальянскую карьеру» в сборной Украины
Сборная УКРАИНЫ
12 октября 2024, 09:50 | Обновлено 12 октября 2024, 09:56
970
0

Довбик открыл «итальянскую карьеру» в сборной Украины

«Рома» стала 6-м клубом серии А, делегировавшим своих игроков в сборную Украины

12 октября 2024, 09:50 | Обновлено 12 октября 2024, 09:56
970
0
Довбик открыл «итальянскую карьеру» в сборной Украины
Getty Images/Global Images Ukraine

В поединке с Грузией (1:0) Артем Довбик впервые представлял в сборной итальянскую «Рому». При этом желто-красные стали шестым клубом серии А, делегировавшим своих игроков в украинскую национальную дружину.

В общей сложности пятеро наших «итальянцев» провели за главную команду страны 98 матчей и забили 34 мяча.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Итальянские клубы, чьи игроки выступали за сборную Украины

Клуб

Игрок

Матчи

Голы

Аталанта

Руслан МАЛИНОВСКИЙ

29

5

Виктор КОВАЛЕНКО

2

-

Дженоа

Руслан МАЛИНОВСКИЙ

11

-

Лечче

Евгений ШАХОВ

2

-

Милан

Андрей ШЕВЧЕНКО

52

29

Рома

Артем ДОВБИК

1

-

Специя

Виктор КОВАЛЕНКО

1

-
По теме:
Первая победа в Лиге наций есть, но далекоидущие выводы делать не стоит
«Приходилось играть на лучших полях». Кашия – о поражении от Украины
Сборная Украины, обыграв Грузию, отпраздновала «сухой» юбилей
цифры и факты Артем Довбик сборная Украины по футболу
Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Таблицы Лиги наций. На каком месте Украина после победы над Грузией?
Футбол | 12 октября 2024, 06:23 1
Таблицы Лиги наций. На каком месте Украина после победы над Грузией?
Таблицы Лиги наций. На каком месте Украина после победы над Грузией?

Украинская команда выиграла у лидера группы благодаря голу Михаилу Мудрика

Украина – Грузия. Прогноз и анонс на матч Лиги наций
Футбол | 11 октября 2024, 16:20 199
Украина – Грузия. Прогноз и анонс на матч Лиги наций
Украина – Грузия. Прогноз и анонс на матч Лиги наций

Ты не проиграл, пока есть последняя попытка 

За сборную Украины впервые сыграл игрок Александрии
Футбол | 12.10.2024, 09:43
За сборную Украины впервые сыграл игрок Александрии
За сборную Украины впервые сыграл игрок Александрии
Украина – Грузия – 1:0. Супергол Мудрика и первая победа в ЛН! Видеообзор
Футбол | 12.10.2024, 00:26
Украина – Грузия – 1:0. Супергол Мудрика и первая победа в ЛН! Видеообзор
Украина – Грузия – 1:0. Супергол Мудрика и первая победа в ЛН! Видеообзор
Полузащитник сборной Грузии объяснил, почему они проиграли Украине
Футбол | 12.10.2024, 09:34
Полузащитник сборной Грузии объяснил, почему они проиграли Украине
Полузащитник сборной Грузии объяснил, почему они проиграли Украине
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Один шанс на миллион. Почему украинская молодежка еще не вышла на Евро
Один шанс на миллион. Почему украинская молодежка еще не вышла на Евро
10.10.2024, 19:30 8
Футбол
Оценены шансы Украины в матче Лиги наций с Грузией
Оценены шансы Украины в матче Лиги наций с Грузией
11.10.2024, 11:25 11
Футбол
Чжан Чжилей объяснил, почему видит в реванше Усик – Фьюри явного фаворита
Чжан Чжилей объяснил, почему видит в реванше Усик – Фьюри явного фаворита
10.10.2024, 09:16
Бокс
Эксперт-нейрохирург прокомментировал первое появление Шумахера на публике
Эксперт-нейрохирург прокомментировал первое появление Шумахера на публике
10.10.2024, 19:00
Авто/мото
Поднялась в топ. Сборная Украины улучшила позицию в рейтинге ФИФА
Поднялась в топ. Сборная Украины улучшила позицию в рейтинге ФИФА
11.10.2024, 16:04 4
Футзал
Победа над лидером группы. Сборная Украины обыграла Грузию
Победа над лидером группы. Сборная Украины обыграла Грузию
11.10.2024, 23:48 155
Футбол
«Он от меня не убежит, но сначала...» Чжан Чжилей бросил вызов Усику
«Он от меня не убежит, но сначала...» Чжан Чжилей бросил вызов Усику
11.10.2024, 07:55 1
Бокс
Мы снова едем на Евро. Что нужно знать об успехе молодежной сборной Украины
Мы снова едем на Евро. Что нужно знать об успехе молодежной сборной Украины
11.10.2024, 12:20 13
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем