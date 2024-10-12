Довбик открыл «итальянскую карьеру» в сборной Украины
«Рома» стала 6-м клубом серии А, делегировавшим своих игроков в сборную Украины
В поединке с Грузией (1:0) Артем Довбик впервые представлял в сборной итальянскую «Рому». При этом желто-красные стали шестым клубом серии А, делегировавшим своих игроков в украинскую национальную дружину.
В общей сложности пятеро наших «итальянцев» провели за главную команду страны 98 матчей и забили 34 мяча.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Итальянские клубы, чьи игроки выступали за сборную Украины
|
Клуб
|
Игрок
|
Матчи
|
Голы
|
Аталанта
|
Руслан МАЛИНОВСКИЙ
|
29
|
5
|
|
Виктор КОВАЛЕНКО
|
2
|
-
|
Дженоа
|
Руслан МАЛИНОВСКИЙ
|
11
|
-
|
Лечче
|
Евгений ШАХОВ
|
2
|
-
|
Милан
|
Андрей ШЕВЧЕНКО
|
52
|
29
|
Рома
|
Артем ДОВБИК
|
1
|
-
|
Специя
|
Виктор КОВАЛЕНКО
|
1
|
-
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