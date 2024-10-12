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12 октября 2024, 07:37 | Обновлено 12 октября 2024, 08:51
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Украина U-17 – Казахстан U-17. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 12 октября в 15:00 матч квалификации Евро-2025 U-17

12 октября 2024, 07:37 | Обновлено 12 октября 2024, 08:51
300
0
Украина U-17 – Казахстан U-17. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
УАФ

Юношеская сборная Украины U-17 продолжает борьбу за выход на Евро-2025 U-17.

12 октября в 15:00 сборная Украины U-17 проведет в Эйпене матч 2-го тура против команды Казахстана U-17.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В первом матче Украина совершила камбек и переиграла Косово (4:2), а Казахстан уступил Бельгии (1:3).

В Бельгии с 9 по 15 октября будет проходить квалификационный турнир Евро-2025 U-17. Подопечные Юрия Мороза сыграют также в 3-м туре против хозяев соревнований – команды Бельгии. Для выхода в следующий раунд отбора нужно в квартете занять место не ниже второго.

Во второй раунд отбора выйдут две лучшие команды группы. После этого 28 участников весной 2025 года в 7 группах Лиги А будут бороться за 7 путевок в финальный турнир, который летом пройдет в Албании. Сборная хозяев получила пропуск на форум автоматически, хотя и примет участие в квалификации. Остальные команды во втором раунде будут выступать в Лиге В и будут бороться за места в Лиге А первого отборочного этапа Евро-2027 U-17.

Украина U-17 – Казахстан U-17. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча ожидается

Турнирная таблица группы 4 квалификации Евро-2025 U-17

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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