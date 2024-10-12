Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Михаил МУДРИК: «Мы также были недовольны газоном, как и соперники»
Лига наций
12 октября 2024, 01:59 | Обновлено 12 октября 2024, 02:39
326
2

Михаил МУДРИК: «Мы также были недовольны газоном, как и соперники»

Вингер сборной Украины стал лучшим игроком матча против команды Грузии

12 октября 2024, 01:59 | Обновлено 12 октября 2024, 02:39
326
2
Михаил МУДРИК: «Мы также были недовольны газоном, как и соперники»
MEGOGO. Михаил Мудрик

Нападающий сборной Украины Михаил Мудрик в эфире телетрансляции прокомментировал победу над Грузией (1:0) в матче Лиги наций, в котором он забил единственный гол и стал Львом матча:

«Я оцениваю эту игру очень положительно. Я очень доволен характером нашей сборной. Если так на каждую игру будем выходить... Были трудности с полем, было не очень легко показывать свой футбол.

Мы с ребятами перед игрой уже знали, что на первый план выйдет борьба – кто больше хочет, кто больше будет прилагать усилия. Мы выиграли матч в этом компоненте. То, что там дальше... Противостояние Мудрик vs Кварацхелия – это уже другое.

Забитый мяч? Голы для нападающих всегда важны. Я просто сделал свою работу, то, что умею делать.

Мы также недовольны газоном, как и соперники. У нас много футболистов, которые отлично играют на хорошем покрытии. Нельзя все списывать на поле. Тот, кто играет в футбол, понимает, что такое плохой газон, что такое хороший газон. Для всех были равные условия».

По теме:
Польша – Португалия. Текстовая трансляция матча
Венгрия – Нидерланды – 1:1. Оранжевые спасли игру. Видео голов и обзор
РЕБРОВ: «Ребята сказали, что это самое худшее поле, на котором они играли»
сборная Украины по футболу сборная Грузии по футболу Лига наций Украина - Грузия Михаил Мудрик
Николай Степанов Источник: MEGOGO
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Лидер сборной Украины по футзалу: Выгнали из академии Шахтера. Было обидно
Футбол | 11 октября 2024, 20:10 9
Лидер сборной Украины по футзалу: Выгнали из академии Шахтера. Было обидно
Лидер сборной Украины по футзалу: Выгнали из академии Шахтера. Было обидно

Абакшин занимался не только футзалом

ФОТО. Вы не поверите, как сейчас выглядит Поль Погба
Футбол | 12 октября 2024, 01:30 0
ФОТО. Вы не поверите, как сейчас выглядит Поль Погба
ФОТО. Вы не поверите, как сейчас выглядит Поль Погба

Поль Погба вовсю тренируется и готовится вернуться в большой футбол

«Кто-то должен положить конец». Дюбуа назвал победителя 2 боя Усик – Фьюри
Бокс | 11.10.2024, 07:49
«Кто-то должен положить конец». Дюбуа назвал победителя 2 боя Усик – Фьюри
«Кто-то должен положить конец». Дюбуа назвал победителя 2 боя Усик – Фьюри
Оценены шансы Украины в матче Лиги наций с Грузией
Футбол | 11.10.2024, 11:25
Оценены шансы Украины в матче Лиги наций с Грузией
Оценены шансы Украины в матче Лиги наций с Грузией
Где смотреть онлайн матч Лиги наций Украина – Грузия
Футбол | 11.10.2024, 08:04
Где смотреть онлайн матч Лиги наций Украина – Грузия
Где смотреть онлайн матч Лиги наций Украина – Грузия
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Harun Bakircioğlu
В твиттере Челси ничего про его гол, есть фотка от 7 октября, на которой отмечают его 50 матчей в АПЛ.
Ответить
0
Harun Bakircioğlu
Последний раз забивал ровно 5 месяцев назад - 11 мая
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Турнирные таблицы Лиги наций. Кто лидирует после матчей 3-го тура?
Турнирные таблицы Лиги наций. Кто лидирует после матчей 3-го тура?
11.10.2024, 06:23
Футбол
Сергей РЕБРОВ – о ситуации с Ярмоленко, игре сборной и Лиге наций
Сергей РЕБРОВ – о ситуации с Ярмоленко, игре сборной и Лиге наций
10.10.2024, 15:42 63
Футбол
Рома нашла замену Довбику. Он играет с украинцем в АПЛ
Рома нашла замену Довбику. Он играет с украинцем в АПЛ
10.10.2024, 10:52 3
Футбол
Аль-Шейх возмутил своими действиями в отношении Усика. Уже исправился
Аль-Шейх возмутил своими действиями в отношении Усика. Уже исправился
10.10.2024, 07:48 8
Бокс
Чжан Чжилей объяснил, почему видит в реванше Усик – Фьюри явного фаворита
Чжан Чжилей объяснил, почему видит в реванше Усик – Фьюри явного фаворита
10.10.2024, 09:16
Бокс
ФОТО. Эрлинг Холанд ищет новое жилье вместе со своей девушкой
ФОТО. Эрлинг Холанд ищет новое жилье вместе со своей девушкой
10.10.2024, 06:19 4
Футбол
Эксперт-нейрохирург прокомментировал первое появление Шумахера на публике
Эксперт-нейрохирург прокомментировал первое появление Шумахера на публике
10.10.2024, 19:00
Авто/мото
Один из лучших вратарей мира высказался о сборной Украины
Один из лучших вратарей мира высказался о сборной Украины
10.10.2024, 20:49 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем