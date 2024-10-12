Михаил МУДРИК: «Мы также были недовольны газоном, как и соперники»

Нападающий сборной Украины Михаил Мудрик в эфире телетрансляции прокомментировал победу над Грузией (1:0) в матче Лиги наций, в котором он забил единственный гол и стал Львом матча:

«Я оцениваю эту игру очень положительно. Я очень доволен характером нашей сборной. Если так на каждую игру будем выходить... Были трудности с полем, было не очень легко показывать свой футбол.

Мы с ребятами перед игрой уже знали, что на первый план выйдет борьба – кто больше хочет, кто больше будет прилагать усилия. Мы выиграли матч в этом компоненте. То, что там дальше... Противостояние Мудрик vs Кварацхелия – это уже другое.

Забитый мяч? Голы для нападающих всегда важны. Я просто сделал свою работу, то, что умею делать.

Мы также недовольны газоном, как и соперники. У нас много футболистов, которые отлично играют на хорошем покрытии. Нельзя все списывать на поле. Тот, кто играет в футбол, понимает, что такое плохой газон, что такое хороший газон. Для всех были равные условия».