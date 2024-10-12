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  4. РЕБРОВ: «Ребята сказали, что это самое худшее поле, на котором они играли»
Лига наций
12 октября 2024, 02:23 | Обновлено 12 октября 2024, 02:52
133
0

РЕБРОВ: «Ребята сказали, что это самое худшее поле, на котором они играли»

Наставник сборной Украины прокомментировал матч против команды Грузии

12 октября 2024, 02:23 | Обновлено 12 октября 2024, 02:52
133
0
РЕБРОВ: «Ребята сказали, что это самое худшее поле, на котором они играли»
MEGOGO. Сергей Ребров

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров в эфире телетрансляции подвел итоги матча 3-го тура Лиги наций против сборной Грузии (1:0):

«Было очень тяжелое поле. Вчера после тренировки здесь все ребята в один голос сказали, что это самое плохое поле, которое они видели. Но мы понимаем, здесь долгое время шли дожди. Благодарен команде, которая показала характер. Это было очень важно, тем более на таком поле. Мы завоевали очень важные три очка.

Две-три недели назад были дискуссии о том, состоится ли этот матч здесь. Когда мы выбирали этот стадион, газон был совсем в другом состоянии. Но в общем, считаю, выбор был правильным, здесь отличный стадион. Но сейчас такие погодные условия.

Калюжный? Думаю, здесь даже нечего говорить. Он был одним из лучших на поле, отбирал много мячей, очень много работал на команду. Все ребята сражались, как в последней игре.

После матча поблагодарил ребят. Желание у них было всегда, но это желание нужно демонстрировать на поле. Надо показывать характер – это то, что было сегодня. Важно, что мы первыми забили мяч, после чего мы играли больше на контратаках.

Довбик? Когда команда под прессингом, нужно искать нападающего. Я не могу сказать, что не было никого в помощь Довбику, но иногда наши опорники не успевали. Все игроки отдали силы на поле, а игру мы проанализируем».

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Сергей Ребров сборная Украины по футболу сборная Грузии по футболу Лига наций Украина - Грузия
Николай Степанов Источник: MEGOGO
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