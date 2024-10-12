САНЬОЛЬ: «Первые 30 минут для сборной Грузии были катастрофой»

Главный тренер сборной Грузии Вилли Саньоль прокомментировал матч 3-го тура Лиги наций 2024/25 против Украины (0:1):

«Первые 30 минут игры с нашей стороны были катастрофой. У нас не было интенсивности, агрессивности. За такие действия с нашей стороны Украина заслуживала повести в счете.

В дальнейшем мы исправились, но не имели достаточно моментов и шансов отыграться. Но мы должны понимать, что для того чтобы выигрывать матчи, мы должны постоянно держать свой уровень, улучшаться. Этого мы сегодня не сделали.

Две трети матча мы были лучшей командой на поле, но так получилось, что сегодня мы уступили».