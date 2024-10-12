Немножко покричали. Ребров рассказал о конфликте с игроками сборной Грузии
Украинская команда победила со счетом 1:0
11 октября сборная Украины по футболу провела матч 3-го тура Лиги наций. Соперником украинской команды стала сборная Грузии.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Матч с Грузией Украина провела в Познани на «Стадионе Познань». Украинцы выиграли со счетом 1:0!
После завершения матча главный тренер сборной Украины Сергей Ребров рассказал о небольшом конфликте с грузинскими игроками, который возник во втором тайме.
– Что за спор у вас был с игроками Грузии во втором тайме?
– Да что вы ищете какие-то споры. Ну покричали немного друг на друга. Это не проблема. Мы все переживали за результат и покричали друг на друга. Вот и все, никаких проблем.
Следующий матч сборная Украины сыграет 14 октября против Чехии.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
«Манчестер Юнайтед» решил уволить Эрика тен Хага
Команды встретятся 11 октября в Познани