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  4. Немножко покричали. Ребров рассказал о конфликте с игроками сборной Грузии
Лига наций
12 октября 2024, 00:24 |
2184
0

Немножко покричали. Ребров рассказал о конфликте с игроками сборной Грузии

Украинская команда победила со счетом 1:0

12 октября 2024, 00:24 |
2184
0
Немножко покричали. Ребров рассказал о конфликте с игроками сборной Грузии
УАФ. Сергей Ребров

11 октября сборная Украины по футболу провела матч 3-го тура Лиги наций. Соперником украинской команды стала сборная Грузии.

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Матч с Грузией Украина провела в Познани на «Стадионе Познань». Украинцы выиграли со счетом 1:0!

После завершения матча главный тренер сборной Украины Сергей Ребров рассказал о небольшом конфликте с грузинскими игроками, который возник во втором тайме.

– Что за спор у вас был с игроками Грузии во втором тайме?

– Да что вы ищете какие-то споры. Ну покричали немного друг на друга. Это не проблема. Мы все переживали за результат и покричали друг на друга. Вот и все, никаких проблем.

Следующий матч сборная Украины сыграет 14 октября против Чехии.

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сборная Украины по футболу сборная Грузии по футболу Лига наций Украина - Грузия Сергей Ребров
Дмитро Олійник Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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