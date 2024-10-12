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Лига наций
12 октября 2024, 00:44 | Обновлено 12 октября 2024, 01:03
929
3

Сколько у Мудрика за супергол? Известны оценки поединка Украина – Грузия

Украинская команда одержала победу со счетом 1:0

12 октября 2024, 00:44 | Обновлено 12 октября 2024, 01:03
929
3
Сколько у Мудрика за супергол? Известны оценки поединка Украина – Грузия
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

11 октября сборная Украины по футболу провела матч 3-го тура Лиги наций. Соперником украинской команды стала сборная Грузии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Матч с Грузией Украина провела в Познани на «Стадионе Познань». Украинцы выиграли со счетом 1:0!

Единственный гол в матче забил Михаил Мудрик на 35-й минуте! После завершения матча авторитетный статистический портал WhoScored выбрал лучшего игрока поединка. Признание получил Мудрик, который получил самый высокий балл – 8.3

Высокую оценку у украинцев получил также дебютант – Иван Калюжный (7.8). У грузин самый высокий балл у Гурама Кашии – 7.0

Оценки матча Украина – Грузия от WhoScored

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WhoScored сборная Украины по футболу сборная Грузии по футболу Лига наций Михаил Мудрик Украина - Грузия Иван Калюжный Гурам Кашия оценки
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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Комментарии 3
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antt
У всіх вище семи балів. Крім нашого форварда. Хоча чесно кажучи, і Таловеров міг привезти гол, і Трубін як не дивно. В грузин лише один вище 7 одержав.
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+1
antt
До речі Мудрик сьогодні в інтервью так гордо сказав що він нападник, тому сьогоднішній гол це само собою зрозуміло. Тоді сьогодні - він форвард, але переважно півзахисник, тому і голів не часто на його рахунку. Так треба його логіку розуміти.
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0
Fitness.sports
Калюжный сыграл на позиции Степаненко. Степашу на пенсию готовить можно.
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0
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