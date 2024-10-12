Сколько у Мудрика за супергол? Известны оценки поединка Украина – Грузия
Украинская команда одержала победу со счетом 1:0
11 октября сборная Украины по футболу провела матч 3-го тура Лиги наций. Соперником украинской команды стала сборная Грузии.
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Матч с Грузией Украина провела в Познани на «Стадионе Познань». Украинцы выиграли со счетом 1:0!
Единственный гол в матче забил Михаил Мудрик на 35-й минуте! После завершения матча авторитетный статистический портал WhoScored выбрал лучшего игрока поединка. Признание получил Мудрик, который получил самый высокий балл – 8.3
Высокую оценку у украинцев получил также дебютант – Иван Калюжный (7.8). У грузин самый высокий балл у Гурама Кашии – 7.0
Оценки матча Украина – Грузия от WhoScored
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