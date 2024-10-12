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  4. Кто, как не он? Определен Лев матча Лиги наций Украина – Грузия
Лига наций
12 октября 2024, 00:01 |
2997
3

Кто, как не он? Определен Лев матча Лиги наций Украина – Грузия

Признание от украинских болельщиков получил Михаил Мудрик

12 октября 2024, 00:01 |
2997
3
Кто, как не он? Определен Лев матча Лиги наций Украина – Грузия
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

11 октября сборная Украины по футболу провела матч 3-го тура Лиги наций. Соперником украинской команды стала сборная Грузии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Матч с Грузией Украина провела в Познани на «Стадионе Познань». Украинцы выиграли со счетом 1:0!

Единственный гол в матче забил Михаил Мудрик на 35-й минуте! После завершения матча украинские болельщики выбрали лучшего игрока поединка – Льва матча. Награду получил Мудрик, который набрал 55% голосов.

Следующий матч сборная Украины сыграет 14 октября против Чехии.

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сборная Украины по футболу сборная Грузии по футболу Лига наций Михаил Мудрик Украина - Грузия Лев матча лучший игрок
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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Комментарии 3
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Все правильно, по атакующим действиям, двум ударам в створ один из которых гол, а второй чудом вратарь вытащил.. 
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+1
antt
 Мудрик виручив Реброва! А то при нічиї - то що б це було. Які шанси. Хіба з Албанцями змагатися за третє. Хоча Мудрик дуже радий цим голом.
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0
Gargantua81
Миша забил хороший гол и еще разок ярко вспыхнул. Но в целом я бы сказал, что на своем фланге Гуцуляк был более полезен. Он очень хороший матч отыграл, особенно как для дебюта. 
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-1
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