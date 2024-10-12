Кто, как не он? Определен Лев матча Лиги наций Украина – Грузия
Признание от украинских болельщиков получил Михаил Мудрик
11 октября сборная Украины по футболу провела матч 3-го тура Лиги наций. Соперником украинской команды стала сборная Грузии.
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Единственный гол в матче забил Михаил Мудрик на 35-й минуте! После завершения матча украинские болельщики выбрали лучшего игрока поединка – Льва матча. Награду получил Мудрик, который набрал 55% голосов.
Следующий матч сборная Украины сыграет 14 октября против Чехии.
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