Как сыграл Джокович? Определены все полуфиналисты Мастерса в Шанхае

11 октября на турнире АТР 1000 в Шанхае состоялись матчи 1/4 финала в нижней части сетки.

Легендарный Новак Джокович в трех сетах одолел Якуба Меншика.

Соперником Ноле в полуфинале станет Тейлор Фритц. Американец сумел выиграть у Давида Гоффена.

Днем ранее на Мастерсе в Шанхае прошли поединки 1/4 финала в верхней части сетки, по итогам которых в полуфинал вышли Янник Синнер и Томаш Махач.

АТР 1000 Шанхай. 1/4 финала



Нижняя часть сетки

Якуб Меншик – Новак Джокович [4] – 7:6 (7:4), 1:6, 4:6

Тейлор Фритц [7] – Давид Гоффен – 6:3, 6:4

АТР 1000 Шанхай. Пары 1/2 финала

Янник Синнер [1] – Томаш Махач

Новак Джокович [4] – Тейлор Фритц [7]