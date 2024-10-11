Как сыграл Джокович? Определены все полуфиналисты Мастерса в Шанхае
Янник Синнер поборется против Томаша Махача, Новак сыграет с Тейлором Фритцем
11 октября на турнире АТР 1000 в Шанхае состоялись матчи 1/4 финала в нижней части сетки.
Легендарный Новак Джокович в трех сетах одолел Якуба Меншика.
Соперником Ноле в полуфинале станет Тейлор Фритц. Американец сумел выиграть у Давида Гоффена.
Днем ранее на Мастерсе в Шанхае прошли поединки 1/4 финала в верхней части сетки, по итогам которых в полуфинал вышли Янник Синнер и Томаш Махач.
АТР 1000 Шанхай. 1/4 финала
Нижняя часть сетки
Якуб Меншик – Новак Джокович [4] – 7:6 (7:4), 1:6, 4:6
Тейлор Фритц [7] – Давид Гоффен – 6:3, 6:4
АТР 1000 Шанхай. Пары 1/2 финала
Янник Синнер [1] – Томаш Махач
Новак Джокович [4] – Тейлор Фритц [7]
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