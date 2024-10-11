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  4. Как сыграл Джокович? Определены все полуфиналисты Мастерса в Шанхае
ATP
11 октября 2024, 22:57 |
248
0

Как сыграл Джокович? Определены все полуфиналисты Мастерса в Шанхае

Янник Синнер поборется против Томаша Махача, Новак сыграет с Тейлором Фритцем

11 октября 2024, 22:57 |
248
0
Как сыграл Джокович? Определены все полуфиналисты Мастерса в Шанхае
Getty Images/Global Images Ukraine. Новак Джокович

11 октября на турнире АТР 1000 в Шанхае состоялись матчи 1/4 финала в нижней части сетки.

Легендарный Новак Джокович в трех сетах одолел Якуба Меншика.

Соперником Ноле в полуфинале станет Тейлор Фритц. Американец сумел выиграть у Давида Гоффена.

Днем ранее на Мастерсе в Шанхае прошли поединки 1/4 финала в верхней части сетки, по итогам которых в полуфинал вышли Янник Синнер и Томаш Махач.

АТР 1000 Шанхай. 1/4 финала

Нижняя часть сетки

Якуб Меншик – Новак Джокович [4] – 7:6 (7:4), 1:6, 4:6
Тейлор Фритц [7] – Давид Гоффен – 6:3, 6:4

АТР 1000 Шанхай. Пары 1/2 финала

Янник Синнер [1] – Томаш Махач
Новак Джокович [4] – Тейлор Фритц [7]

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ATP Шанхай Якуб Меншик Новак Джокович Тейлор Фритц Давид Гоффен Янник Синнер Томаш Махач
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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