«Он много жалуется. Рефери оценил поведение Роналду
Как звездный игрок ведет себя по отношению к арбитрам
Рефери Саид Мартинес имел возможность обслуживать матч за команду Криштиану Роналду в лиге Саудовской Аравии. Арбитр поделился своими размышлениями о поведении знаменитого португальца.
«С Роналду сложно из-за его характера. Он очень конкурентоспособный человек. Из-за этого он много жалуется, когда чувствует, что с ним творят несправедливость», – цитирует Мартинеса издание Daily Mail.
39-летний Роналду является игроком «Аль-Насра» из Саудовской Аравии.
Ранее сообщалось, что невеста звездного форварда купила новый дом.
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