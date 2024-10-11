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11 октября 2024, 22:53 |
405
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«Он много жалуется. Рефери оценил поведение Роналду

Как звездный игрок ведет себя по отношению к арбитрам

11 октября 2024, 22:53 |
405
0
«Он много жалуется. Рефери оценил поведение Роналду
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

Рефери Саид Мартинес имел возможность обслуживать матч за команду Криштиану Роналду в лиге Саудовской Аравии. Арбитр поделился своими размышлениями о поведении знаменитого португальца.

«С Роналду сложно из-за его характера. Он очень конкурентоспособный человек. Из-за этого он много жалуется, когда чувствует, что с ним творят несправедливость», – цитирует Мартинеса издание Daily Mail.

39-летний Роналду является игроком «Аль-Насра» из Саудовской Аравии.

Ранее сообщалось, что невеста звездного форварда купила новый дом.

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Криштиану Роналду Аль-Наср Эр-Рияд Саудовская Аравия чемпионат Саудовской Аравии по футболу
Павло Павленко
Павло Павленко Sport.ua
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