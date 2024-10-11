«Он много жалуется. Рефери оценил поведение Роналду

Рефери Саид Мартинес имел возможность обслуживать матч за команду Криштиану Роналду в лиге Саудовской Аравии. Арбитр поделился своими размышлениями о поведении знаменитого португальца.

«С Роналду сложно из-за его характера. Он очень конкурентоспособный человек. Из-за этого он много жалуется, когда чувствует, что с ним творят несправедливость», – цитирует Мартинеса издание Daily Mail.

39-летний Роналду является игроком «Аль-Насра» из Саудовской Аравии.

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