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11 октября 2024, 17:44 | Обновлено 11 октября 2024, 17:48
297
0

ФОТО. Невеста Криштиану Роналду купила новый дом

Джорджина Родригес похвасталась новой дорогостоящей покупкой

11 октября 2024, 17:44 | Обновлено 11 октября 2024, 17:48
297
0
ФОТО. Невеста Криштиану Роналду купила новый дом
Getty. Джорджина Родригес

Невеста Криштиану РоналдуДжорджина Родригес – объявила о покупке недвижимости, опубликовав сторис в IG.

По информации специализированного аккаунта «Game, set and match», модель купила дом в провинции Астурия, Испания – других подробностей на данный момент нет.

Издание пишет: «Джорджина получает 10 млн долларов за один сезон её сериалити на Netflix и имеет свою клинику по пересадке волос, оборот которой составляет 10,5 млн долларов».

То есть, и без финансовых вливаний от жениха, Криштиану Роналду, инфлюенсер может себе позволить покупку недвижимости.

Наши поздравления:

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Артем Діхтяренко
Артем Діхтяренко Sport.ua
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