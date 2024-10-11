ФОТО. Невеста Криштиану Роналду купила новый дом

Невеста Криштиану Роналду – Джорджина Родригес – объявила о покупке недвижимости, опубликовав сторис в IG.

По информации специализированного аккаунта «Game, set and match», модель купила дом в провинции Астурия, Испания – других подробностей на данный момент нет.

Издание пишет: «Джорджина получает 10 млн долларов за один сезон её сериалити на Netflix и имеет свою клинику по пересадке волос, оборот которой составляет 10,5 млн долларов».

То есть, и без финансовых вливаний от жениха, Криштиану Роналду, инфлюенсер может себе позволить покупку недвижимости.

Наши поздравления: