Четыре тайма по 35 минут. Бабич рассказал детали спарринга Черноморца

Паузу в чемпионате Премьер-лиги, которая вызвана матчами сборной Украины в Лиге наций, одесский «Черноморец» проводит в родном городе. С целью игровой практики подопечные Александра Бабича встретятся в спарринге с коллегами по элите – «Ингульцом» из Петрово.

Гости из Кировоградщины прибыли в Одессу вчера ближе к вечеру, разместившись в одном из самых престижных и старейших отелей города - «Бристоле».

Сегодня команда Василия Кобина провела тренировку на поле клубной базы «Черноморца» в Совиньоне, которую любезно предоставили хозяева.

Как сообщил Sport.ua главный тренер «моряков» Александр Бабич, спарринг с сельскими футболистами запланирован на завтра, 12 октября, в 12:00.

«С «Ингульцом» сыграем двумя составами, – сказал тренер «моряков», – Спарринг будет проводиться в четыре тайма, каждый из которых продлится по 35 минут. В нем планируем испытать в деле максимальное количество футболистов. Игра пройдет на нашей домашней арене – стадионе «Черноморец».

На сегодняшний день одесская команда занимает девятое место в турнирной таблице УПЛ, имея в своем активе 10 очков. «Ингулец» расположился на последней, 16 строчке. У него 5 набранных баллов.

Ранее мы сообщали, что «Ингулец» запланировал выезд в гости к «Черноморцу».