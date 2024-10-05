Ингулец определился со спаррингом на паузу чемпионата
Василий Кобин предоставил команде три дня отдыха
Как стало известно Sport.ua после завоеванного очка во Львове в календарном матче с «Карпатами» футболистам «Ингульца» было предоставлено три дня отдыха.
По имеющимся данным паузу в чемпионате УПЛ, вызванную поединками сборных, подопечные Василия Кобина заполнят контрольным матчем с «Черноморцем», который состоится 12 октября в Одессе.
В ближайшее время должен опустеть клубный лазарет и есть основания надеяться на быстрое восстановление после травм Сергея Петько, Ильи Гаджука и Антона Жилкина и Богдана Могильного - после простуды.
Следующий матч в УПЛ футболисты «Ингульца» проведут в гостях 20 октября с ЛНЗ.
Ранее мы сообщали, что главный тренер «Ингульца» Василий Кобин возмущен отношением к «Ингульцу».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Британский боксер попал на обложку игры Undisputed
Являться лучшим на молодежном уровне – вовсе не гарантия успеха в более зрелые годы…