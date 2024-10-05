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  4. Ингулец определился со спаррингом на паузу чемпионата
Украина. Премьер лига
05 октября 2024, 22:40 |
165
0

Ингулец определился со спаррингом на паузу чемпионата

Василий Кобин предоставил команде три дня отдыха

05 октября 2024, 22:40 |
165
0
Ингулец определился со спаррингом на паузу чемпионата
УПЛ. Карпаты - Ингулец

Как стало известно Sport.ua после завоеванного очка во Львове в календарном матче с «Карпатами» футболистам «Ингульца» было предоставлено три дня отдыха.

По имеющимся данным паузу в чемпионате УПЛ, вызванную поединками сборных, подопечные Василия Кобина заполнят контрольным матчем с «Черноморцем», который состоится 12 октября в Одессе.

В ближайшее время должен опустеть клубный лазарет и есть основания надеяться на быстрое восстановление после травм Сергея Петько, Ильи Гаджука и Антона Жилкина и Богдана Могильного - после простуды.

Следующий матч в УПЛ футболисты «Ингульца» проведут в гостях 20 октября с ЛНЗ.

Ранее мы сообщали, что главный тренер «Ингульца» Василий Кобин возмущен отношением к «Ингульцу».

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Ингулец Василий Кобин товарищеские матчи Черноморец Одесса
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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