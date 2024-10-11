Молодежная сборная Украины U-21 проводит матч квалификации Евро-2025 U-21 против команды Англии U-21.

Поединок Англия – Украина пройдет в Борнмуте на стадионе «Дин Корт» 11 октября в 21:45 по киевскому времени.

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Сине-желтые одержали 8 побед в 8 матчах и практически оформили путевку в финальный турнир.

ВИДЕО. Украинская молодежка прибыла на стадион на игру с Англией U-21