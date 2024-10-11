Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Украинская молодежка прибыла на стадион на игру с Англией U-21
Молодежные турниры
11 октября 2024, 21:21 | Обновлено 11 октября 2024, 21:22
318
0

ВИДЕО. Украинская молодежка прибыла на стадион на игру с Англией U-21

Поединок пройдет в Борнмуте на стадионе «Дин Корт»

11 октября 2024, 21:21 | Обновлено 11 октября 2024, 21:22
318
0
ВИДЕО. Украинская молодежка прибыла на стадион на игру с Англией U-21
УАФ

Молодежная сборная Украины U-21 проводит матч квалификации Евро-2025 U-21 против команды Англии U-21.

Поединок Англия – Украина пройдет в Борнмуте на стадионе «Дин Корт» 11 октября в 21:45 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Сине-желтые одержали 8 побед в 8 матчах и практически оформили путевку в финальный турнир.

ВИДЕО. Украинская молодежка прибыла на стадион на игру с Англией U-21

По теме:
Англия U-21 – Украина U-21. Видео голов и обзор (обновляется)
Англия U-21 – Украина U-21 – 0:0. Текстовая трансляция матчу. LIVE
ВИДЕО. Как выглядит раздевалка сборной Украины перед матчем с Грузией
сборная Украины по футболу U-21 Англия - Украина сборная Англии по футболу U-21 Унаи Мельгоса Евро-2025 U-21 видео
Николай Степанов Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Турнирные таблицы Лиги наций. Кто лидирует после матчей 3-го тура?
Футбол | 11 октября 2024, 06:23 0
Турнирные таблицы Лиги наций. Кто лидирует после матчей 3-го тура?
Турнирные таблицы Лиги наций. Кто лидирует после матчей 3-го тура?

Вечером 10 октября состоялись очередные поединки Лиги наций

Экс-форвард Шахтера: «Когда такое было, что мы могли проиграть Грузии?»
Футбол | 11 октября 2024, 17:03 5
Экс-форвард Шахтера: «Когда такое было, что мы могли проиграть Грузии?»
Экс-форвард Шахтера: «Когда такое было, что мы могли проиграть Грузии?»

Грачев оценил матч Украины против Грузии в Лиге наций

«Кто-то должен положить конец». Дюбуа назвал победителя 2 боя Усик – Фьюри
Бокс | 11.10.2024, 07:49
«Кто-то должен положить конец». Дюбуа назвал победителя 2 боя Усик – Фьюри
«Кто-то должен положить конец». Дюбуа назвал победителя 2 боя Усик – Фьюри
Украина – Грузия. Прогноз и анонс на матч Лиги наций
Футбол | 11.10.2024, 16:20
Украина – Грузия. Прогноз и анонс на матч Лиги наций
Украина – Грузия. Прогноз и анонс на матч Лиги наций
Украина – Грузия. Лига наций. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Футбол | 11.10.2024, 21:46
Украина – Грузия. Лига наций. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Украина – Грузия. Лига наций. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Сергей РЕБРОВ – о ситуации с Ярмоленко, игре сборной и Лиге наций
Сергей РЕБРОВ – о ситуации с Ярмоленко, игре сборной и Лиге наций
10.10.2024, 15:42 63
Футбол
Магучих рассказала о том, как потратила призовые после Олимпиады
Магучих рассказала о том, как потратила призовые после Олимпиады
09.10.2024, 17:29 2
Война
Месси и компания вынуждены были спасаться бегством
Месси и компания вынуждены были спасаться бегством
10.10.2024, 13:59
Футбол
Чжан Чжилей объяснил, почему видит в реванше Усик – Фьюри явного фаворита
Чжан Чжилей объяснил, почему видит в реванше Усик – Фьюри явного фаворита
10.10.2024, 09:16
Бокс
Оценены шансы Украины в матче Лиги наций с Грузией
Оценены шансы Украины в матче Лиги наций с Грузией
11.10.2024, 11:25 11
Футбол
Рома нашла замену Довбику. Он играет с украинцем в АПЛ
Рома нашла замену Довбику. Он играет с украинцем в АПЛ
10.10.2024, 10:52 3
Футбол
ФОТО. Экс-первая ракетка мира, которая завершила карьеру, вышла замуж
ФОТО. Экс-первая ракетка мира, которая завершила карьеру, вышла замуж
09.10.2024, 19:49 4
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем