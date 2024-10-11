Молодежные турниры11 октября 2024, 21:21 | Обновлено 11 октября 2024, 21:22
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ВИДЕО. Украинская молодежка прибыла на стадион на игру с Англией U-21
Поединок пройдет в Борнмуте на стадионе «Дин Корт»
11 октября 2024, 21:21 | Обновлено 11 октября 2024, 21:22
318
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Молодежная сборная Украины U-21 проводит матч квалификации Евро-2025 U-21 против команды Англии U-21.
Поединок Англия – Украина пройдет в Борнмуте на стадионе «Дин Корт» 11 октября в 21:45 по киевскому времени.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Сине-желтые одержали 8 побед в 8 матчах и практически оформили путевку в финальный турнир.
ВИДЕО. Украинская молодежка прибыла на стадион на игру с Англией U-21
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