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  4. Легенда Челси может возглавить клуб из Чемпионшипа
Англия
11 октября 2024, 21:05 |
696
1

Легенда Челси может возглавить клуб из Чемпионшипа

Клод Макелеле может вернуться к работе главного тренера

11 октября 2024, 21:05 |
696
1
Легенда Челси может возглавить клуб из Чемпионшипа
Getty Images/Global Images Ukraine. Клод Макелеле

Бывший футболист Челси Клод Макелеле может возглавить английский Кардифф. 22 сентября команда из Чемпионшипа уволила главного тренера Эрола Булута и теперь ищет нового менеджера. Одной из приоритетных кандидатур является легендарный француз.

Кардифф проваливает нынешний сезон – после 9 туров команда имеет одну победу, две ничьи и шесть поражений, замыкая турнирную таблицу. Разница мячей – 4:18.

Клод Макелеле работал главным тренером в трех командах – французской Бастии (2014), бельгийском Эйпене (2017-2019) и греческом Астерасе (2024). Интересно, что в Греции француз поработал меньше месяца, провел три матча и ушел из-за конфликта с руководством команды.

Сообщалось, что клуб АПЛ получил большой штраф из-за сообщения в социальных сетях.

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Чемпионшип Кардифф Сити Клод Макелеле
Микола Титюк Источник: Daily Mail
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ĴØЌÉŔ
Интересно почему негры не читают тренерами? Если взять европейский футбол то нуту ни одного успешного тренера негра 
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