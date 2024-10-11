Легенда Челси может возглавить клуб из Чемпионшипа

Бывший футболист Челси Клод Макелеле может возглавить английский Кардифф. 22 сентября команда из Чемпионшипа уволила главного тренера Эрола Булута и теперь ищет нового менеджера. Одной из приоритетных кандидатур является легендарный француз.

Кардифф проваливает нынешний сезон – после 9 туров команда имеет одну победу, две ничьи и шесть поражений, замыкая турнирную таблицу. Разница мячей – 4:18.

Клод Макелеле работал главным тренером в трех командах – французской Бастии (2014), бельгийском Эйпене (2017-2019) и греческом Астерасе (2024). Интересно, что в Греции француз поработал меньше месяца, провел три матча и ушел из-за конфликта с руководством команды.

Сообщалось, что клуб АПЛ получил большой штраф из-за сообщения в социальных сетях.