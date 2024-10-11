Клуб АПЛ получил большой штраф за пост в соцсетях
Ноттингем Форест раскритиковал арбитра
Клуб АПЛ «Ноттингем Форест» оштрафован Футбольной ассоциации Англии за пост в соцсети X, в котором резко критиковалась работа арбитра Энтони Тейлора в матче с «Эвертоном».
Лесников оштрафовали на 750 тысяч фунтов.
Сообщается, что пост стал вирусным и набрал более 43 миллионов просмотров. Клуб насмехался над арбитром и помощником VAR, которые, по мнению «Ноттингем Форест», не поставили три пенальти.
Ранее тренер команды Нуну Санту был оштрафован на 40 тысяч фунтов за комментарии в адрес арбитра по итогам матча с «Эвертоном».
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