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Англия
11 октября 2024, 17:25 | Обновлено 11 октября 2024, 17:28
393
0

Клуб АПЛ получил большой штраф за пост в соцсетях

Ноттингем Форест раскритиковал арбитра

11 октября 2024, 17:25 | Обновлено 11 октября 2024, 17:28
393
0
Клуб АПЛ получил большой штраф за пост в соцсетях
Getty Images/Global Images Ukraine

Клуб АПЛ «Ноттингем Форест» оштрафован Футбольной ассоциации Англии за пост в соцсети X, в котором резко критиковалась работа арбитра Энтони Тейлора в матче с «Эвертоном».

Лесников оштрафовали на 750 тысяч фунтов.

Сообщается, что пост стал вирусным и набрал более 43 миллионов просмотров. Клуб насмехался над арбитром и помощником VAR, которые, по мнению «Ноттингем Форест», не поставили три пенальти.

Ранее тренер команды Нуну Санту был оштрафован на 40 тысяч фунтов за комментарии в адрес арбитра по итогам матча с «Эвертоном».

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Иван Зинченко Источник: The Athletic
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