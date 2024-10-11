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11 октября 2024, 20:42 |
403
1

Кевин ГРОССКРОЙЦ: «Юрген Клопп остался моим другом. Но его работа – дерьмо»

Известный футболист шокирован последними новостями

11 октября 2024, 20:42 |
403
1
Кевин ГРОССКРОЙЦ: «Юрген Клопп остался моим другом. Но его работа – дерьмо»
Getty Images/Global Images Ukraine. Юрген Клопп

Бывший футболист Боруссии Дортмунд Кевин Гросскройц неприятно удивлен назначением немецкого тренера Юргена Клоппа в системе Ред Булл:

«У меня не получилось полностью погрузиться в эту новость. Я до последнего надеялся, что это окажется неправдой. У меня был шок, мне грустно от этого.

Когда мы встретимся, я скажу ему, что его новая работа – дерьмо. Но, несмотря на это, он остается моим другом. Это факт. И в моем доме Клоппу рады», – грустит Кевин.

Недавно стало известно, что Юрген Клопп станет глобальным руководителем футбола в системе Ред Булл.

Ранее Лионель Месси заявил, что недоволен игрой своей сборной.

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Юрген Клопп Кевин Гросскройц
Микола Титюк Источник
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Толян
клопп лох, так ничего и не добился на посту главного тренера в своей жизни
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