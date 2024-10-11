Кевин ГРОССКРОЙЦ: «Юрген Клопп остался моим другом. Но его работа – дерьмо»
Известный футболист шокирован последними новостями
Бывший футболист Боруссии Дортмунд Кевин Гросскройц неприятно удивлен назначением немецкого тренера Юргена Клоппа в системе Ред Булл:
«У меня не получилось полностью погрузиться в эту новость. Я до последнего надеялся, что это окажется неправдой. У меня был шок, мне грустно от этого.
Когда мы встретимся, я скажу ему, что его новая работа – дерьмо. Но, несмотря на это, он остается моим другом. Это факт. И в моем доме Клоппу рады», – грустит Кевин.
Недавно стало известно, что Юрген Клопп станет глобальным руководителем футбола в системе Ред Булл.
Ранее Лионель Месси заявил, что недоволен игрой своей сборной.
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