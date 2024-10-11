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  4. Лионель МЕССИ: «Мы не можем отдать две передачи»
Чемпионат мира
11 октября 2024, 15:30 |
855
2

Лионель МЕССИ: «Мы не можем отдать две передачи»

Звездный аргентинец недоволен прошедшим матчем

11 октября 2024, 15:30 |
855
2
Лионель МЕССИ: «Мы не можем отдать две передачи»
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

Сборная Аргентины сыграла вничью со сборной Венесуэлы (1:1) в рамках квалификации к ЧМ-2026. Лионель Месси оказался недоволен потерей очков в этом матче:

«Это было очень тяжело, неприятный матч. Мы не могли отдать две передачи подряд. Во втором тайме игра улучшилась, но было сложно.

Поле было в плохом состоянии. Мы не могли рисковать и играть спиной из-за этого. Нам приходилось играть практически в воде. Но мы много боролись и пытались воспользоваться ошибкой соперника», – разочарован Месси.

Сообщалось, что матч Украины и Чехии рассудит арбитр из Испании.

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ЧМ-2026 по футболу сборная Аргентины по футболу Лионель Месси
Микола Титюк Источник: The Mirror
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apepa
Надо было золотые буцы свои надеть. Они бы помогли!
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+2
Ron Noiill
А ви спробуйте на таких коротеньких ніжках стрибати через калюжі.
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-3
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