Лионель МЕССИ: «Мы не можем отдать две передачи»

Сборная Аргентины сыграла вничью со сборной Венесуэлы (1:1) в рамках квалификации к ЧМ-2026. Лионель Месси оказался недоволен потерей очков в этом матче:

«Это было очень тяжело, неприятный матч. Мы не могли отдать две передачи подряд. Во втором тайме игра улучшилась, но было сложно.

Поле было в плохом состоянии. Мы не могли рисковать и играть спиной из-за этого. Нам приходилось играть практически в воде. Но мы много боролись и пытались воспользоваться ошибкой соперника», – разочарован Месси.

Сообщалось, что матч Украины и Чехии рассудит арбитр из Испании.