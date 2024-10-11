Лионель МЕССИ: «Мы не можем отдать две передачи»
Звездный аргентинец недоволен прошедшим матчем
Сборная Аргентины сыграла вничью со сборной Венесуэлы (1:1) в рамках квалификации к ЧМ-2026. Лионель Месси оказался недоволен потерей очков в этом матче:
«Это было очень тяжело, неприятный матч. Мы не могли отдать две передачи подряд. Во втором тайме игра улучшилась, но было сложно.
Поле было в плохом состоянии. Мы не могли рисковать и играть спиной из-за этого. Нам приходилось играть практически в воде. Но мы много боролись и пытались воспользоваться ошибкой соперника», – разочарован Месси.
Сообщалось, что матч Украины и Чехии рассудит арбитр из Испании.
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