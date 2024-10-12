Эмиль МУСТАФАЕВ: «Задача Полесья – войти в топ-3 УПЛ»

Хавбек украинского «Полесья» и сборной Азербайджана Эмиль Мустафаев рассказал о ситуации в житомирской команде:

«Последняя игра? Мы были очень злы на «Ворсклу» с футбольной точки зрения, ведь в прошлом сезоне в Кубке мы им проиграли, и в этой игре хотели доказать, что это была случайность. Сейчас мы набрали хорошую форму, надеюсь, что так будет продолжаться.

Цель «Полесья»? У нас стоит задача – войти в топ-3 УПЛ. Мы сделаем все, чтобы добиться этого результата. Я верю, что мы сможем это сделать. Мы будем бороться до конца.

Знал ли о своем отсутствии в заявке сборной Азербайджана? Нет, я не знал заранее. Узнал, когда тренер объявил состав. Почему не вызвал Фернанду Сантуш? Не знаю. Я выполняю все, что от меня требуется, а решение о том, кого вызвать, принимает тренерский штаб. Но я все равно желаю удачи сборной в предстоящих матчах и, конечно, буду смотреть.

Я буду делать все возможное, чтобы меня вызвали. В сборной очень высокая конкуренция, и это помогает становиться лучше. Я продолжу работать. Я считаю, у сборной все получится. У команды очень хороший подбор футболистов, и за счет этого можно добиваться хороших результатов. Работа с Сантушем? Сначала мы поняли, чего хочет от нас тренерский штаб, и старались это выполнять, но на это нужно время. За один сбор тяжело все объяснить сразу».