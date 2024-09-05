Игрок Полесья поделился впечатлениями от работы с тренером-чемпионом Европы

Вингер житомирского «Полесья» Эмиль Мустафаев поделился впечатлениями от работы с португальским тренером Фернанду Сантушем в лагере национальной сборной Азербайджана.

– Сборную Азербайджана тренирует Фернанду Сантуш. Как он тебе, как тренер? Чувствуешь, что это – глыба?

– Видно, что у него большой опыт. Он с Португалией выиграл Евро, о чем еще тут говорить? Но, когда он пришел в команду, я понимал, как он будет действовать. Был такой момент: у нас один футболист на тренировке принимает мяч и может двигаться влево, спокойно. Но вместо этого, он решил смещаться вправо. Тогда Сантуш остановил тренировку и объяснил, что в таком случае надо отдавать влево. И это не единичный случай: он часто останавливает процесс и объясняет, как надо делать.

– А Фернанду Сантуш близок к игрокам? Он может после тренировки кого-то попросить об индивидуальном разговоре?

– Он сразу сказал: «Если что-то непонятно, то подходите, не стесняйтесь». Но меня лично еще не вызывал. Поэтому пока у меня не было опыта общения тет-а-тет с Фернанду Сантушем.

Напомним, Фернанду Сантуш возглавил сборную Азербайджана в июне 2024 года.