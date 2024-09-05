Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Игрок Полесья поделился впечатлениями от работы с тренером-чемпионом Европы
Украина. Премьер лига
05 сентября 2024, 12:18 |
155
0

Игрок Полесья поделился впечатлениями от работы с тренером-чемпионом Европы

Эмиль Мустафаев отмечает опытность Фернанду Сантуша

05 сентября 2024, 12:18 |
155
0
Игрок Полесья поделился впечатлениями от работы с тренером-чемпионом Европы
Getty Images/Global Images Ukraine. Фернанду Сантуш

Вингер житомирского «Полесья» Эмиль Мустафаев поделился впечатлениями от работы с португальским тренером Фернанду Сантушем в лагере национальной сборной Азербайджана.

– Сборную Азербайджана тренирует Фернанду Сантуш. Как он тебе, как тренер? Чувствуешь, что это – глыба?

– Видно, что у него большой опыт. Он с Португалией выиграл Евро, о чем еще тут говорить? Но, когда он пришел в команду, я понимал, как он будет действовать. Был такой момент: у нас один футболист на тренировке принимает мяч и может двигаться влево, спокойно. Но вместо этого, он решил смещаться вправо. Тогда Сантуш остановил тренировку и объяснил, что в таком случае надо отдавать влево. И это не единичный случай: он часто останавливает процесс и объясняет, как надо делать.

– А Фернанду Сантуш близок к игрокам? Он может после тренировки кого-то попросить об индивидуальном разговоре?

– Он сразу сказал: «Если что-то непонятно, то подходите, не стесняйтесь». Но меня лично еще не вызывал. Поэтому пока у меня не было опыта общения тет-а-тет с Фернанду Сантушем.

Напомним, Фернанду Сантуш возглавил сборную Азербайджана в июне 2024 года.

По теме:
Азербайджан – Швеция. Прогноз и анонс на матч Лиги наций
Динамо нацелилось на полузащитника сборной Азербайджана
Юниоры Шахтера обыграли Полесье U-19. Динамовцы потеряли очки с Вересом
Эмиль Мустафаев Полесье Житомир U-19 сборная Азербайджана по футболу Фернанду Сантуш
Дмитро Вербинський Источник: Украинский футбол
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Источник: звездный нападающий Зари станет игроком Динамо
Футбол | 04 сентября 2024, 12:49 39
Источник: звездный нападающий Зари станет игроком Динамо
Источник: звездный нападающий Зари станет игроком Динамо

Эдуардо Герреро проведет остаток сезона 2024/25 в Киеве на правах аренды

ОФИЦИАЛЬНО. Аутсайдер УПЛ объявил имя нового главного тренера
Футбол | 05 сентября 2024, 09:37 0
ОФИЦИАЛЬНО. Аутсайдер УПЛ объявил имя нового главного тренера
ОФИЦИАЛЬНО. Аутсайдер УПЛ объявил имя нового главного тренера

Возглавлять «Оболонь» будет Сергей Шищенко

ВИДЕО. Дюплантис выиграл выставочный забег на 100 м у Вархольма
Другие виды | 04.09.2024, 23:23
ВИДЕО. Дюплантис выиграл выставочный забег на 100 м у Вархольма
ВИДЕО. Дюплантис выиграл выставочный забег на 100 м у Вархольма
Расизм и дискриминация. Фаны Гамбурга призвали не сдавать стадион Динамо
Футбол | 05.09.2024, 10:24
Расизм и дискриминация. Фаны Гамбурга призвали не сдавать стадион Динамо
Расизм и дискриминация. Фаны Гамбурга призвали не сдавать стадион Динамо
2 игрока и большая сумма. Известно, что отдаст Динамо в обмен на Герреро
Футбол | 04.09.2024, 16:55
2 игрока и большая сумма. Известно, что отдаст Динамо в обмен на Герреро
2 игрока и большая сумма. Известно, что отдаст Динамо в обмен на Герреро
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Майк Тайсон назвал современного боксера, с которым бы боялся проводить бой
Майк Тайсон назвал современного боксера, с которым бы боялся проводить бой
05.09.2024, 07:37 1
Бокс
В Италии назвали виновника, из-за которого Довбик не забивает за Рому
В Италии назвали виновника, из-за которого Довбик не забивает за Рому
03.09.2024, 08:51 1
Футбол
Минус фаворит. Стал известен первый полуфиналист US Open 2024 у мужчин
Минус фаворит. Стал известен первый полуфиналист US Open 2024 у мужчин
04.09.2024, 00:23 2
Теннис
«Перенес пару нокдаунов». Бриедис назвал победителя реванша Усик – Фьюри
«Перенес пару нокдаунов». Бриедис назвал победителя реванша Усик – Фьюри
04.09.2024, 09:57 1
Бокс
Свёнтек поделились ожиданиями от встречи с новой первой ракеткой США
Свёнтек поделились ожиданиями от встречи с новой первой ракеткой США
03.09.2024, 13:29
Теннис
Шахтер сделал Кривбассу неожиданное предложение по перенесенному матчу
Шахтер сделал Кривбассу неожиданное предложение по перенесенному матчу
03.09.2024, 12:02 30
Футбол
Известно, сколько денег заработало Динамо за попадание в основной этап ЛЕ
Известно, сколько денег заработало Динамо за попадание в основной этап ЛЕ
04.09.2024, 07:10 21
Футбол
Украинский клуб из-за экономии средств добирался поездом на матч УПЛ
Украинский клуб из-за экономии средств добирался поездом на матч УПЛ
03.09.2024, 22:50 10
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем