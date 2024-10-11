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  4. Паоло СКАРОНИ: «Стадион Милана нужно разрушить»
Италия
11 октября 2024, 20:25 |
621
0

Паоло СКАРОНИ: «Стадион Милана нужно разрушить»

Президент клуба радикально настроен относительно арены

11 октября 2024, 20:25 |
621
0
Паоло СКАРОНИ: «Стадион Милана нужно разрушить»
Getty Images/Global Images Ukraine. Сан-Сиро

Президент Милана Паоло Скарони считает, что домашний стадион клуба нужно полностью уничтожить:

«Еще шесть лет назад я сказал, что Сан-Сиро нужно разрушить. Я хотел построить здесь новый стадион. Но мне сказали, что я сумасшедший.

Сейчас мы изучаем вариант построить новый стадион в этом районе. Некоторые элементы старой арены мы собираемся сохранить. Я уже говорил об этом с мэром города. В это дело мы уже инвестировали около 40 миллионов евро», – заявил Скарони.

Стадион «Сан-Сиро/Джузеппе Меацца» принадлежит Милану и Интеру, однако команды уже давно планируют построить новую арену. Проблема заключается в поиске финансирования и бюрократических процедурах Италии.

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чемпионат Италии по футболу Серия A Милан стадион Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)
Микола Титюк Источник: Football-Italia
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