Паоло СКАРОНИ: «Стадион Милана нужно разрушить»
Президент клуба радикально настроен относительно арены
Президент Милана Паоло Скарони считает, что домашний стадион клуба нужно полностью уничтожить:
«Еще шесть лет назад я сказал, что Сан-Сиро нужно разрушить. Я хотел построить здесь новый стадион. Но мне сказали, что я сумасшедший.
Сейчас мы изучаем вариант построить новый стадион в этом районе. Некоторые элементы старой арены мы собираемся сохранить. Я уже говорил об этом с мэром города. В это дело мы уже инвестировали около 40 миллионов евро», – заявил Скарони.
Стадион «Сан-Сиро/Джузеппе Меацца» принадлежит Милану и Интеру, однако команды уже давно планируют построить новую арену. Проблема заключается в поиске финансирования и бюрократических процедурах Италии.
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