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Испания
11 октября 2024, 16:32 | Обновлено 11 октября 2024, 17:10
565
0

Барселона может получить от ФИФА 7,5 миллиона евро за травму игрока

Гави находясь в лазарете приносит каталонцам солидные деньги

11 октября 2024, 16:32 | Обновлено 11 октября 2024, 17:10
565
0
Барселона может получить от ФИФА 7,5 миллиона евро за травму игрока
Getty Images/Global Images Ukraine. Гави

20-летний испанский полузащитник «Барселоны» Гави, находясь в лазарете, сможет принести своему клубу более 6 миллионов евро. Это обусловлено тем, что игрок получил травму в матче квалификации к Евро-2024 между Испанией и Грузией. Поскольку это был международный турнир, компенсацию клубам выплачивает ФИФА в том случае, если игрок выбыл на срок более 28 дней.

Как сообщило издание Mundo Deportivo, Гави сможет принести своему клубу более 6 миллионов евро, если выйдет на футбольное поле 20 октября. Но если у игрока случится рецидив, то ФИФА выплатит компенсацию в 7,5 миллиона евро (это максимальная сумма).

Гави получил травму крестообразных связок в матче против Грузии (3:1) в квалификационном матче к Евро-2024.

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Олександр Сільченко Источник
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