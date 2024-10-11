Барселона может получить от ФИФА 7,5 миллиона евро за травму игрока

20-летний испанский полузащитник «Барселоны» Гави, находясь в лазарете, сможет принести своему клубу более 6 миллионов евро. Это обусловлено тем, что игрок получил травму в матче квалификации к Евро-2024 между Испанией и Грузией. Поскольку это был международный турнир, компенсацию клубам выплачивает ФИФА в том случае, если игрок выбыл на срок более 28 дней.

Как сообщило издание Mundo Deportivo, Гави сможет принести своему клубу более 6 миллионов евро, если выйдет на футбольное поле 20 октября. Но если у игрока случится рецидив, то ФИФА выплатит компенсацию в 7,5 миллиона евро (это максимальная сумма).

Гави получил травму крестообразных связок в матче против Грузии (3:1) в квалификационном матче к Евро-2024.