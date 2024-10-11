Они могут заменить Нойера. Три имени в списке Баварии

Контракт Мануэля Нойера с «Баварией» действителен только до конца июня 2025 года.

Карьера Нойера подходит к концу. В этом году немецкому голкиперу исполнилось 38 лет. Поэтому неудивительно, что руководство «Баварии» все активнее думает о вратарях своей команды в предстоящих сезонах.

Не исключено, что Нойер останется в Мюнхене еще на сезон. Журналист Флориан Плеттенберг сообщил, что первые переговоры о новом контракте опытного вратаря состоятся уже в этом году.

Кто может заменить Нойера в будущем? Александер Нюбель, который в настоящее время находится в аренде в «Штутгарте». Ожидается, что он останется там до конца сезона 2025/26, после чего вернется в «Баварию».

Мюнхенский клуб также заинтересован в других голкиперах. Плеттенберг называет двух игроков: Йонаса Урбига из «Кельна» и Барта Вербрюггена из «Брайтона».