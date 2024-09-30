Замена Нойеру? Бавария хочет подписать топового вратаря из гранда АПЛ
Алиссон может покинуть «Ливерпуль»
Мюнхенская «Бавария» интересуется бразильским вратарем английского «Ливерпуля» Алиссоном, сообщает британское издание The Sun.
По информации источника, руководители клуба видят в 31-летнем футболисте замену для легендарного голкипера Мануэля Нойера, который имеет определенные проблемы с физической формой.
В сезоне 2024/25 Алиссон провел 6 матчей на клубном уровне, пропустив 3 гола. В 3 поединках бразильцу удалось сохранить свои ворота «сухими». Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 28 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что Алиссон может продолжить карьеру в Саудовской Аравии.
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