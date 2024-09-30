Замена Нойеру? Бавария хочет подписать топового вратаря из гранда АПЛ

Мюнхенская «Бавария» интересуется бразильским вратарем английского «Ливерпуля» Алиссоном, сообщает британское издание The Sun.

По информации источника, руководители клуба видят в 31-летнем футболисте замену для легендарного голкипера Мануэля Нойера, который имеет определенные проблемы с физической формой.

В сезоне 2024/25 Алиссон провел 6 матчей на клубном уровне, пропустив 3 гола. В 3 поединках бразильцу удалось сохранить свои ворота «сухими». Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 28 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Алиссон может продолжить карьеру в Саудовской Аравии.