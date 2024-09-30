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  4. Замена Нойеру? Бавария хочет подписать топового вратаря из гранда АПЛ
Германия
30 сентября 2024, 10:36 |
494
1

Замена Нойеру? Бавария хочет подписать топового вратаря из гранда АПЛ

Алиссон может покинуть «Ливерпуль»

30 сентября 2024, 10:36 |
494
1
Замена Нойеру? Бавария хочет подписать топового вратаря из гранда АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Алиссон

Мюнхенская «Бавария» интересуется бразильским вратарем английского «Ливерпуля» Алиссоном, сообщает британское издание The Sun.

По информации источника, руководители клуба видят в 31-летнем футболисте замену для легендарного голкипера Мануэля Нойера, который имеет определенные проблемы с физической формой.

В сезоне 2024/25 Алиссон провел 6 матчей на клубном уровне, пропустив 3 гола. В 3 поединках бразильцу удалось сохранить свои ворота «сухими». Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 28 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Алиссон может продолжить карьеру в Саудовской Аравии.

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Алиссон Мануэль Нойер Бавария Ливерпуль трансферы трансферы АПЛ трансферы Бундеслиги
Дмитро Вербинський Источник: The Sun
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Falko
З якого дива Беккер мінятиме Ліверку на Баєрн, АПЛ на Бундеслігу?
І цейво, який ще Алісон? Баєрн же Луніна забирає, ви писали.
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