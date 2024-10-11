Назван стартовый состав украинской молодежки на матч с Англией U-21
Поединок пройдет 11 октября в 21:45 в Борнмуте на стадионе «Дин Корт»
Молодежная сборная Украины U-21 проводит матч квалификации Евро-2025 U-21 против команды Англии U-21.
Поединок Англия – Украина пройдет в Борнмуте на стадионе «Дин Корт» 11 октября в 21:45 по киевскому времени.
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Сине-желтые одержали 8 побед в 8 матчах и практически оформили путевку в финальный турнир.
Назван стартовый состав украинской молодежки на матч с Англией U-21
Украина U-21: Нещерет, Крупский, Мельниченко, Михавко, Вивчаренко, Очеретько, Ярмолюк, Волошин, Федор, Хлань, Краснопир
Запас: Ледвий, Крушинский, Квасница, Смоляков, Ермачков, Яцык, Варфоломеев, Горбач, Брагару
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