Молодежная сборная Украины U-21 проводит матч квалификации Евро-2025 U-21 против команды Англии U-21.

Поединок Англия – Украина пройдет в Борнмуте на стадионе «Дин Корт» 11 октября в 21:45 по киевскому времени.

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Сине-желтые одержали 8 побед в 8 матчах и практически оформили путевку в финальный турнир.

Назван стартовый состав украинской молодежки на матч с Англией U-21

Украина U-21: Нещерет, Крупский, Мельниченко, Михавко, Вивчаренко, Очеретько, Ярмолюк, Волошин, Федор, Хлань, Краснопир

Запас: Ледвий, Крушинский, Квасница, Смоляков, Ермачков, Яцык, Варфоломеев, Горбач, Брагару