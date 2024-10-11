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Сборная УКРАИНЫ
11 октября 2024, 19:46 | Обновлено 11 октября 2024, 19:47
574
0

Юрий ВЕРНИДУБ: «Вся страна уже ждет победы, но будет очень сложно»

Специалист ожидает позитивного результата от сборной Украины

11 октября 2024, 19:46 | Обновлено 11 октября 2024, 19:47
574
0
Юрий ВЕРНИДУБ: «Вся страна уже ждет победы, но будет очень сложно»
ФК Кривбасс. Юрий Вернидуб

Главный тренер Кривбасса Юрий Вернидуб поделился ожиданиями от поединков сборной Украины с Грузией и Чехией в Лиге наций.

«Я болельщик национальной сборной Украины и мне бы очень хотелось, чтобы мы победили. Мы давно не побеждали и вся страна уже ждет победы, а особенно наши защитники и защитницы.

Очень хотелось бы победы, но понимаю, что будет очень сложно. Грузины классно начали этот турнир, с двух побед, у них шесть очков, а у нас, к сожалению, нет ни одного. Мне бы хотелось, чтобы в этих играх с грузинами и чехами мы также побеждали и набирали свои баллы», – сказал Вернидуб в интервью Армия FM.

Матч Украина – Грузия состоится в пятницу, 11 октября. Стартовый свисток на арене Stadion Poznan в польской Познани прозвучит в 21:35 по Киеву.

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Юрий Вернидуб Лига наций Украина - Грузия сборная Украины по футболу сборная Грузии по футболу сборная Чехии по футболу
Павло Павленко
Павло Павленко Sport.ua
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