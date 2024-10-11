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Англия
11 октября 2024, 18:40 | Обновлено 11 октября 2024, 19:10
270
0

Джон СТОУНЗ: «Я хочу играть больше»

Защитник Манчестер Сити не является игроком стартового состава

11 октября 2024, 18:40 | Обновлено 11 октября 2024, 19:10
270
0
Джон СТОУНЗ: «Я хочу играть больше»
Getty Images/Global Images Ukraine. Джон Стоунз

Защитник Манчестер Сити Джон Стоунз поделился мнением относительно своего игрового времени в этом сезоне:

«Я уже был в похожем положении – когда ты мало играешь, но понимаешь, что важен для своей команды. У меня позитивное настроение, ведь я знаю, что менее опытные игроки могут получить свои минуты.

За эти годы я научился откладывать свои проблемы в сторону и больше думать о команде. Мы работаем с тренером уже девять лет, он знает мои сильные стороны и мне нечего ему доказывать. Но, конечно, я хотел бы играть больше», – рассказал Стоунз.

В этом розыгрыше АПЛ Джон провел 4 матча, но только дважды выходил в стартовом составе.

Звездный партнер Мудрика получил престижную награду.

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чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Джон Стоунз Манчестер Сити
Микола Титюк Источник: Football365
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