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Сборная УКРАИНЫ
11 октября 2024, 18:43 | Обновлено 11 октября 2024, 18:52
733
0

«Грузины свой гол забьют, но...» Экс-форвард сборной Украины сделал прогноз

Александр Косырин считает, что не стоит недооценивать соперника

11 октября 2024, 18:43 | Обновлено 11 октября 2024, 18:52
733
0
«Грузины свой гол забьют, но...» Экс-форвард сборной Украины сделал прогноз
Getty Images/Global Images Ukraine. Николай Шапаренко и Михаил Мудрик

Бывший игрок национальной сборной Украины Александр Косырин эксклюзивно для Sport.ua сделал прогноз на сегодняшнее противостояние в Лиге наций между подопечными Сергея Реброва и грузинами - лидерами группы:

«Поймал себя на мысли, что в последнее время украинская сборная наступает на те же грабли... Имею в виду то, что она недооценивает своих первых соперников. Так было на недавнем Евро, когда проиграла румынам, история повторилась и в Лиге наций, когда уступила албанцам. На континентальном форуме все закончилось для украинцев печально, неудачно играют и в Лиге наций, вот почему нельзя допустить второй неудачи подряд.

Поэтому прочь шапкозакидательское настроение. Тем более, что на очереди противостояние с грузинами, которые в последние годы на виду и сейчас впереди. Это не должно смущать, наоборот, должно способствовать сплочению. Считаю, что украинцы по уровню подготовки превосходят грузин. Конечно, важно, чтобы руководитель Сергей Ребров остановил свой выбор на сильнейших на сегодняшний момент игроках и на правильной тактике. Думаю, что грузины свой гол забьют, но украинцы все равно возьмут верх - 2:1».

Ранее мы сообщали, что известный специалист Виталий Кварцяный считает, что сегодня сборная Украины в матче Лиги наций против Грузии прервет серию из двух поражений и сумеет победить.

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Александр Косырин сборная Украины по футболу Лига наций Украина - Грузия сборная Грузии по футболу инсайд эксклюзив
Андрій Писаренко
Андрій Писаренко Sport.ua
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