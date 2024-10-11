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  4. Экс-форвард Шахтера: «Когда такое было, что мы могли проиграть Грузии?»
Сборная УКРАИНЫ
11 октября 2024, 17:03 |
1060
4

Экс-форвард Шахтера: «Когда такое было, что мы могли проиграть Грузии?»

Грачев оценил матч Украины против Грузии в Лиге наций

11 октября 2024, 17:03 |
1060
4
Экс-форвард Шахтера: «Когда такое было, что мы могли проиграть Грузии?»
УАФ

Легендарный нападающий донецкого Шахтера Виктор Грачев эксклюзивно для Sport.ua рассказал, какой игры он ожидает в матче 3-го тура группового этапа Лиги наций Украина – Грузия.

«Когда такое было, чтобы мы могли проиграть сборной Грузии? Но поколение меняется, приходят новые футболисты, которые хотят чего-то добиться. Я даже не могу сказать по нашей сборной, какое у нее состояние и как все это будет выглядеть. Это очень сложно. Сборная Грузии – стабильная команда, которая выиграла два первых матча и не собирается никуда уходить, как и сдаваться. Вопрос в том, насколько мы сегодня готовы сыграть с этой командой.

Я сегодня дважды вспоминал одну историю. Однажды мы с Шахтером играли против Динамо Тбилиси. Кажется, это был 1980 год. Меня вызвал главный тренер Виктор Васильевич Носов и сказал: «Ты сегодня будешь персонально играть против Кипиани». А кто такой Кипиани, это национальный герой Грузии до сих пор. Таких, как он, не было ни 50 лет назад, ни сейчас. Никакие Кварацхелии не могут сравниться с Кипиани. Спросите у любого грузина, которому лет хотя бы 20, он вам скажет, кто такой Кипиани. Так вот меня поставили играть против него. Носов мне сказал: «Ты не должен дать ему ничего сделать. Просто выключишь его полностью и больше тебя ничего не интересует».

Но откуда я знаю, как играть персонально? Я понятия не имел. Но делал все то же, что и Кипиани. За 90 минут я не дал ему даже пошевелиться. Не помню, с каким счетом завершился тот матч, но мы точно не проиграли. Это было мое большое знакомство с грузинским футболом. Кипиани до сих пор остается грузинским футбольным героем.

Сейчас же сборной Украины, конечно, будет тяжело. Положение не из легких. Грузинов устраивает любой положительный результат, ничья или выигрыш. Откровенно говоря, даже поражение не сильно скажется на турнирном положении. Другой вопрос, в какой футбол сегодня будут играть команды? Если мы сегодня будем играть в атакующий футбол и в то, что мы умеем делать, при контроле игры в обороне – тогда это один вопрос. Если же Грузия навяжет нам свою игру и включат свой прессинг по всему полю, то для нас будет большая задача справиться с ним.

Но мы должны сегодня показать то, чего показать, наверное, невозможно. Нужно сделать все, чтобы обыграть Грузию. Ведь если не победим, то шансов на успех в Лиге наций не останется практически никаких. Думаю, Сергей Станиславович постарается чем-то удивить Грузию. И расстановкой игроков, и тактикой. Грузины – это индивидуально очень сильные футболисты, так было всегда. Надо это нивелировать и за счет коллективных действий нужно проявить и показать, что мы можем играть. Третье поражение, фактически, все заканчивает для нас», – сказал Грачев.

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сборная Украины по футболу сборная Грузии по футболу Лига наций Украина - Грузия Виктор Грачев инсайд
Максим Коваленко
Максим Коваленко Sport.ua
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Комментарии 4
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Elson
Служил я с Грачевым в одной части. В Ашхабаде. ПВ. Меня призвали весной 78 , а он летом 78 " дембельнулся". Играл за "Колхозчи" Ашхабад. Форму военную одел 3 раза, По призыву, на Присягу и на дембель..и волосы до плеч.. 70-е )
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+1
vovei
Уже б....лучше молчал
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0
antt
От по фото тренера видно що він так само думає. Чи можливо так: вже два рази були фаворитами, але після матчу виходило навпаки. І сьогодні знову хоч насправді аутсайдери в групі. Однак можливо справа в умовах гри. Зіграли невдало з албанами в Чехії. А через пару днів в тій же Чехії грати яка перед тим програда розгромно. Так хоч треба було поля вибирати. Десь у Вроцлаві щоб за дві три голини переїхати в Прагу. А так були гостями в статусі господарів а потім там же гості коли самим чехам треба було виправдовуватися за матч з Грузією. Це до того що вибір Праги в якості стадіону для першого матчу це ніби для того щоб якісь очки набрати з албанцями принаймні, і хоч одне з чехами. А вийшло - з албанцями нуль, і чехам треба було три, чого вони домоглися, а ми якби були вдячні що чехи дали в оренду стадіон перед тим. Тому і ми знову - нуль в "кишені".
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0
Виктор Войцеховский
Могли, могли. Когда 3-2 в Киеве выиграли после 1-2 и Сашо потянул из девятины на 90 минуте.
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0
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