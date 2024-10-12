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  4. Зидан может скоро вернуться к работе. Культовый клуб готовит изменения 
Англия
12 октября 2024, 01:04 | Обновлено 12 октября 2024, 01:05
397
0

Зидан может скоро вернуться к работе. Культовый клуб готовит изменения 

«Манчестер Юнайтед» решил уволить Эрика тен Хага

12 октября 2024, 01:04 | Обновлено 12 октября 2024, 01:05
397
0
Зидан может скоро вернуться к работе. Культовый клуб готовит изменения 
Getty Images/Global Images Ukraine. Зинедин Зидан

Один из самых титулованных клубов Англии «Манчестер Юнайтед» решил уволить нидерландского тренера Эрика тен Хага.

По информации Elgoldigital, «красные дьяволы» уже определились с кандидатом, который должен заменить тен Хага. Возглавить команду предложили Зинедину Зидану. Сам Зидан не против возглавить культовый клуб из АПЛ. Руководство «МЮ» не рассматривает других тренеров, кроме Зидана. Уже в ближайшее время «дьяволы» начнут переговоры с Зинедином.

Зинедин Зидан был главным тренером мадридского «Реала» с 2016 по 2018 год, а также с 2019 по май 2021 года.

Ранее букмекеры начали принимать ставки на отставку тен Хага.

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Эрик тен Хаг Зинедин Зидан Манчестер Юнайтед чемпионат Англии по футболу назначение тренера Английская Премьер-лига
Дмитро Олійник Источник: El Gol Digital
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Теннис
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