Зидан может скоро вернуться к работе. Культовый клуб готовит изменения
«Манчестер Юнайтед» решил уволить Эрика тен Хага
Один из самых титулованных клубов Англии «Манчестер Юнайтед» решил уволить нидерландского тренера Эрика тен Хага.
По информации Elgoldigital, «красные дьяволы» уже определились с кандидатом, который должен заменить тен Хага. Возглавить команду предложили Зинедину Зидану. Сам Зидан не против возглавить культовый клуб из АПЛ. Руководство «МЮ» не рассматривает других тренеров, кроме Зидана. Уже в ближайшее время «дьяволы» начнут переговоры с Зинедином.
Зинедин Зидан был главным тренером мадридского «Реала» с 2016 по 2018 год, а также с 2019 по май 2021 года.
Ранее букмекеры начали принимать ставки на отставку тен Хага.
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