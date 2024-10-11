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Боливия
10.10.2024 23:00 – FT 1 : 0
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Чемпионат мира
11 октября 2024, 14:20 | Обновлено 11 октября 2024, 14:54
51
0

Боливия – Колумбия – 1:0. Кого удалили в начале матча? Видео гола и обзор

Смотрите видеообзор матча квалификации ЧМ-2026 в Южной Америке

11 октября 2024, 14:20 | Обновлено 11 октября 2024, 14:54
51
0
Боливия – Колумбия – 1:0. Кого удалили в начале матча? Видео гола и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine. Боливия – Колумбия

В матче 9 тура квалификации ЧМ-2026 Боливия принимала Колумбию, матч закончился победой хозяев со счетом 1:0.

На 20 минуте матча Боливия осталась в меньшинстве из-за красной карточки защитника Эктора Куэльяра. Несмотр на удаление, хозяева вырвали победу во втором тайме благодаря голу Мигелито.

Квалификация ЧМ-2026. Южная Америка

9-й тур. 10 октября, Эль-Ате (Боливия)

Боливия – Колумбия – 1:0

Удаление: Куэльяр, 20

Гол: Мигелито, 58

Видеообзор матча:

События матча

58’
ГОЛ ! Мяч забил Miguel Terceros (Боливия).
21’
Hector Cuellar (Боливия) получает красную карточку.
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Микола Титюк
Микола Титюк Sport.ua
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