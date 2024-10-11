В матче 9 тура квалификации ЧМ-2026 Боливия принимала Колумбию, матч закончился победой хозяев со счетом 1:0.

На 20 минуте матча Боливия осталась в меньшинстве из-за красной карточки защитника Эктора Куэльяра. Несмотр на удаление, хозяева вырвали победу во втором тайме благодаря голу Мигелито.

Квалификация ЧМ-2026. Южная Америка

9-й тур. 10 октября, Эль-Ате (Боливия)

Боливия – Колумбия – 1:0

Удаление: Куэльяр, 20

Гол: Мигелито, 58

Видеообзор матча: