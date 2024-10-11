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Лига наций
11 октября 2024, 13:33 | Обновлено 11 октября 2024, 13:46
1433
3

«Украинцы уже не фавориты». Экс-игрок сборной не верит в победу над Грузией

Олег Шелаев высказался о предстоящем матче в Лиге наций

11 октября 2024, 13:33 | Обновлено 11 октября 2024, 13:46
1433
3
«Украинцы уже не фавориты». Экс-игрок сборной не верит в победу над Грузией
Getty Images/Global Images Ukraine

Бывший игрок национальной сборной Украины по футболу Олег Шелаев эксклюзивно для Sport.ua рассказал, кому отдает предпочтение в сегодняшнем поединке Лиги наций между подопечными Сергея Реброва и грузинами – лидерами подгруппы:

«Если бы украинцы выступали в оптимальном составе, то можно было именно их назвать фаворитами. Все же, кадровые потери у наших ощутимы, да, есть квалифицированные дебютанты, однако им нужно время, чтобы они стали своими в главной команде страны и претендовали на ведущие роли.

К тому же, со стратегической точки зрения в более выгодном положении грузины, которые лидируют и их сегодня в Познани устроит даже ничья. Поэтому они будут действовать в своей излюбленной манере – от обороны, рассчитывая на скоростные маневры своей группы атаки. Будет сложный поединок для обеих сборных при равных шансах. Вот почему, на мой взгляд, все закончится подписанием мирного соглашения – 1:1», – рассказал Шелаев.

Ранее бывший игрок национальной сборной Украины по футболу Юрий Вирт сделал прогноз на сегодняшний поединок Лиги наций между подопечными Сергея Реброва и командой Грузии.

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Лига наций Олег Шелаев сборная Украины по футболу Украина - Грузия сборная Грузии по футболу
Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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Комментарии 3
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potemkin78
ну СбУ в твою бытность всегда была фаворитом и толку, вышли один раз в финальную часть ЧМ а так провал за провалом 
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+1
Умник
Когда играл Олег, просто у игроков были другие мозги
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+1
luceorius
 Та все одно оптиміст, тут більшість навіть в нічию не вірять. А ким вони виявляться, реалістами чи песимістами побачимо на табло після фінального свистка.
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0
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