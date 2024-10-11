«Украинцы уже не фавориты». Экс-игрок сборной не верит в победу над Грузией

Бывший игрок национальной сборной Украины по футболу Олег Шелаев эксклюзивно для Sport.ua рассказал, кому отдает предпочтение в сегодняшнем поединке Лиги наций между подопечными Сергея Реброва и грузинами – лидерами подгруппы:

«Если бы украинцы выступали в оптимальном составе, то можно было именно их назвать фаворитами. Все же, кадровые потери у наших ощутимы, да, есть квалифицированные дебютанты, однако им нужно время, чтобы они стали своими в главной команде страны и претендовали на ведущие роли.

К тому же, со стратегической точки зрения в более выгодном положении грузины, которые лидируют и их сегодня в Познани устроит даже ничья. Поэтому они будут действовать в своей излюбленной манере – от обороны, рассчитывая на скоростные маневры своей группы атаки. Будет сложный поединок для обеих сборных при равных шансах. Вот почему, на мой взгляд, все закончится подписанием мирного соглашения – 1:1», – рассказал Шелаев.

Ранее бывший игрок национальной сборной Украины по футболу Юрий Вирт сделал прогноз на сегодняшний поединок Лиги наций между подопечными Сергея Реброва и командой Грузии.