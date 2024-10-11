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  4. Юрий ВИРТ: «Назаренко может стать героем матча с грузинами»
Лига наций
11 октября 2024, 13:16 | Обновлено 11 октября 2024, 14:45
387
0

Юрий ВИРТ: «Назаренко может стать героем матча с грузинами»

Бывший голкипер сборной Украины – об игре сине-желтых против грузин

11 октября 2024, 13:16 | Обновлено 11 октября 2024, 14:45
387
0
Юрий ВИРТ: «Назаренко может стать героем матча с грузинами»
НК Верес. Юрий Вирт

Бывший игрок национальной сборной Украины по футболу Юрий Вирт эксклюзивно для Sport.ua сделал прогноз на сегодняшний поединок Лиги наций между подопечными Сергея Реброва и лидерами группы – грузинами:

«Конечно, предсказать итог, не находясь внутри сборной, очень сложно. Все же, я рискну - 2:1 в пользу наших земляков. Из тех высказываний в прессе украинских сборников чувствуется, что они максимально сконцентрированы для достижения нужного результата. Поэтому, с настройкой проблем не будет. Появление в главной команде страны целой группы дебютантов должно только способствовать обострению конкуренции за место в стартовом составе. Это плюс. Более того, кто-то из тех игроков, которые получили впервые вызов в сборную, имеет все шансы стать героем поединка. Например, настырный Александр Назаренко.

Как по мне, сегодня очень многое будет зависеть от того, насколько активными будут наши фланги. Потому что, учитывая то, что грузины могут защищаться большими силами, то именно там будет пространство для уязвимых выпадов. После стартовых неудач подопечным Сергея Реброва есть что доказывать. В Познани надо начинать исправлять турнирное положение», – пояснил Вирт.

11 октября поединок Украина – Грузия начнется в 21.45 по киевскому времени.

Ранее мы сообщали, что стало известно, в каких формах сыграют Украина и Грузия.

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Андрій Писаренко
Андрій Писаренко Sport.ua
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