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12 октября 2024, 00:30 | Обновлено 12 октября 2024, 00:35
721
0

Названо лучшее выступление вратаря в истории. Куртуа – 2-й. Кто лидер?

GiveMeSport обнародовал интересный рейтинг

12 октября 2024, 00:30 | Обновлено 12 октября 2024, 00:35
721
0
Названо лучшее выступление вратаря в истории. Куртуа – 2-й. Кто лидер?
​​​​Give Me Sport

Авторитетный британский портал Give Me Sport обнародовал рейтинг лучших выступлений вратарей в истории футбола.

Первую позицию в рейтинге занимает легендарный чешский вратарь Петр Чех, который помог «Челси» выиграть финал Лиги чемпионов против «Баварии» в 2012 году, победив в серии пенальти и отбив одиннадцатиметровый и в самой игре.

За Чехом разместился бельгиец Тибо Куртуа и его девять сейвов в победном финале Лиги чемпионов «Реала» против «Ливерпуля».

Бронза рейтинга у Петера Шмейхеля, который в 1996 году помог «Манчестер Юнайтед» победить «Ньюкасл».

Ранее был обнародован рейтинг самых титулованных игроков за всю историю.

Рейтинг лучших перфомансов вратарей в истории футбола от Give Me Sport

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Петер Шмейхель Тибо Куртуа рейтинг Петр Чех GiveMeSport
Дмитро Олійник Источник: Give me Sport
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