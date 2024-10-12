Названо лучшее выступление вратаря в истории. Куртуа – 2-й. Кто лидер?
GiveMeSport обнародовал интересный рейтинг
Авторитетный британский портал Give Me Sport обнародовал рейтинг лучших выступлений вратарей в истории футбола.
Первую позицию в рейтинге занимает легендарный чешский вратарь Петр Чех, который помог «Челси» выиграть финал Лиги чемпионов против «Баварии» в 2012 году, победив в серии пенальти и отбив одиннадцатиметровый и в самой игре.
За Чехом разместился бельгиец Тибо Куртуа и его девять сейвов в победном финале Лиги чемпионов «Реала» против «Ливерпуля».
Бронза рейтинга у Петера Шмейхеля, который в 1996 году помог «Манчестер Юнайтед» победить «Ньюкасл».
Ранее был обнародован рейтинг самых титулованных игроков за всю историю.
Рейтинг лучших перфомансов вратарей в истории футбола от Give Me Sport
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