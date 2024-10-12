Авторитетный британский портал Give Me Sport обнародовал рейтинг лучших выступлений вратарей в истории футбола.

Первую позицию в рейтинге занимает легендарный чешский вратарь Петр Чех, который помог «Челси» выиграть финал Лиги чемпионов против «Баварии» в 2012 году, победив в серии пенальти и отбив одиннадцатиметровый и в самой игре.

За Чехом разместился бельгиец Тибо Куртуа и его девять сейвов в победном финале Лиги чемпионов «Реала» против «Ливерпуля».

Бронза рейтинга у Петера Шмейхеля, который в 1996 году помог «Манчестер Юнайтед» победить «Ньюкасл».

Ранее был обнародован рейтинг самых титулованных игроков за всю историю.

Рейтинг лучших перфомансов вратарей в истории футбола от Give Me Sport