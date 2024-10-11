Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Лидер атак Арсенала может не сыграть против Шахтера из-за травмы
Англия
11 октября 2024, 09:03 |
476
0

Лидер атак Арсенала может не сыграть против Шахтера из-за травмы

Букайо Сака получил повреждение во вчерашнем поединке сборной Англии в Лиге наций

11 октября 2024, 09:03 |
476
0
Лидер атак Арсенала может не сыграть против Шахтера из-за травмы
Getty Images/Global Images Ukraine. Букайо Сака на газоне

Накануне вечером сборная Англии на своем поле потерпела неожиданное поражение от греков (1:2) в поединке Лиги наций.

Впрочем, само по себе поражение стало не единственным разочарованием для английских фанатов.

На 51-й минуте вынужденную замену из-за полученной травмы попросил Букайо Сака – один из лидеров нынешнего «Арсенала», который является ближайшим соперником «Шахтера» по основному этапу Лиги чемпионов.

Степень серьезности повреждения Саки пока неизвестна, однако существует риск, что в ближайших двух матчах «канониров» (против «Борнмута» в АПЛ и «Шахтера» в ЛЧ) форвард не сыграет.

23-летний Сака в текущем сезоне в рамках АПЛ отличился 2 голами и 7 ассистами в 7 поединках. В ЛЧ форвард забил 1 мяч в 2 играх за «канониров».

По теме:
Шахтер предоставил финотчет за сезон 2023/24. Сколько уплатили налогов?
Турнирные таблицы Лиги наций. Кто лидирует после матчей 3-го тура?
ФОТО. Сборная Греции посвятила победу на Уэмбли погибшему партнеру
Букайо Сака Арсенал Лондон сборная Англии по футболу сборная Греции по футболу Шахтер Донецк травма Арсенал - Шахтер
Алексей Сливченко Источник: The Mirror
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Месси и компания вынуждены были спасаться бегством
Футбол | 10 октября 2024, 13:59 0
Месси и компания вынуждены были спасаться бегством
Месси и компания вынуждены были спасаться бегством

Сборная Аргентины вовремя покинула США

Один из лучших вратарей мира высказался о сборной Украины
Футбол | 10 октября 2024, 20:49 1
Один из лучших вратарей мира высказался о сборной Украины
Один из лучших вратарей мира высказался о сборной Украины

Гиорги Мамардашвили ждет тяжелого матча со сборной Украины

«Не любят, когда их прессингуют». Экс-защитник сборной дал совет украинцам
Футбол | 11.10.2024, 09:53
«Не любят, когда их прессингуют». Экс-защитник сборной дал совет украинцам
«Не любят, когда их прессингуют». Экс-защитник сборной дал совет украинцам
Доменико ТЕДЕСКО: «Мы играли лучше, даже до красной карточки»
Футбол | 11.10.2024, 05:07
Доменико ТЕДЕСКО: «Мы играли лучше, даже до красной карточки»
Доменико ТЕДЕСКО: «Мы играли лучше, даже до красной карточки»
«Кто-то должен положить конец». Дюбуа назвал победителя 2 боя Усик – Фьюри
Бокс | 11.10.2024, 07:49
«Кто-то должен положить конец». Дюбуа назвал победителя 2 боя Усик – Фьюри
«Кто-то должен положить конец». Дюбуа назвал победителя 2 боя Усик – Фьюри
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Легенда Ромы Тотти после критики по Довбику собрал своего идеального игрока
Легенда Ромы Тотти после критики по Довбику собрал своего идеального игрока
09.10.2024, 08:54 8
Футбол
Один шанс на миллион. Почему украинская молодежка еще не вышла на Евро
Один шанс на миллион. Почему украинская молодежка еще не вышла на Евро
10.10.2024, 19:30 8
Футбол
Аль-Шейх возмутил своими действиями в отношении Усика. Уже исправился
Аль-Шейх возмутил своими действиями в отношении Усика. Уже исправился
10.10.2024, 07:48 8
Бокс
Рома нашла замену Довбику. Он играет с украинцем в АПЛ
Рома нашла замену Довбику. Он играет с украинцем в АПЛ
10.10.2024, 10:52 2
Футбол
Анисимова обратилась к фанатам после того, как отказалась играть с Костюк
Анисимова обратилась к фанатам после того, как отказалась играть с Костюк
09.10.2024, 20:33 2
Теннис
Эксперт-нейрохирург прокомментировал первое появление Шумахера на публике
Эксперт-нейрохирург прокомментировал первое появление Шумахера на публике
10.10.2024, 19:00
Авто/мото
Реал предоставил новую информацию о болезни Лунина
Реал предоставил новую информацию о болезни Лунина
10.10.2024, 12:34 2
Футбол
Тренер сборной Украины о матче Франции на ЧМ: «Это подозрительная игра»
Тренер сборной Украины о матче Франции на ЧМ: «Это подозрительная игра»
09.10.2024, 19:15
Футзал
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем