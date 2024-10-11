Лидер атак Арсенала может не сыграть против Шахтера из-за травмы

Накануне вечером сборная Англии на своем поле потерпела неожиданное поражение от греков (1:2) в поединке Лиги наций.

Впрочем, само по себе поражение стало не единственным разочарованием для английских фанатов.

На 51-й минуте вынужденную замену из-за полученной травмы попросил Букайо Сака – один из лидеров нынешнего «Арсенала», который является ближайшим соперником «Шахтера» по основному этапу Лиги чемпионов.

Степень серьезности повреждения Саки пока неизвестна, однако существует риск, что в ближайших двух матчах «канониров» (против «Борнмута» в АПЛ и «Шахтера» в ЛЧ) форвард не сыграет.

23-летний Сака в текущем сезоне в рамках АПЛ отличился 2 голами и 7 ассистами в 7 поединках. В ЛЧ форвард забил 1 мяч в 2 играх за «канониров».