«Меньше слов». Защитник сборной Украины назвал цель в матче с Грузией
Ефим Конопля нацелен на победу
Правый защитник донецкого «Шахтера» и национальной сборной Украины Ефим Конопля поделился ожиданиями от матча 3-го тура группы 1 дивизиона В Лиги наций против команды Грузии:
«Все внимание на завтрашнем матче. Меньше слов – больше действий. Подарить незабываемые эмоции и одержать победу – основная цель».
После 2 сыгранных туров «сине-желтые» занимают последнее, четвертое место в своей группе, проиграв оба поединка с разницей мячей -2. Для сохранения шансов на выход в элитный дивизион Лиги наций надо занять первое или второе место в квартете.
Матч Украина – Грузия состоится 11 октября в 21:45 по Киеву.
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