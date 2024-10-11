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  4. «Меньше слов». Защитник сборной Украины назвал цель в матче с Грузией
Лига наций
11 октября 2024, 08:35 |
63
0

«Меньше слов». Защитник сборной Украины назвал цель в матче с Грузией

Ефим Конопля нацелен на победу

11 октября 2024, 08:35 |
63
0
«Меньше слов». Защитник сборной Украины назвал цель в матче с Грузией
Getty Images/Global Images Ukraine. Ефим Конопля

Правый защитник донецкого «Шахтера» и национальной сборной Украины Ефим Конопля поделился ожиданиями от матча 3-го тура группы 1 дивизиона В Лиги наций против команды Грузии:

«Все внимание на завтрашнем матче. Меньше слов – больше действий. Подарить незабываемые эмоции и одержать победу – основная цель».

После 2 сыгранных туров «сине-желтые» занимают последнее, четвертое место в своей группе, проиграв оба поединка с разницей мячей -2. Для сохранения шансов на выход в элитный дивизион Лиги наций надо занять первое или второе место в квартете.

Матч Украина – Грузия состоится 11 октября в 21:45 по Киеву.

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Дмитро Вербинський Источник: Instagram
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