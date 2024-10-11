«Меньше слов». Защитник сборной Украины назвал цель в матче с Грузией

Правый защитник донецкого «Шахтера» и национальной сборной Украины Ефим Конопля поделился ожиданиями от матча 3-го тура группы 1 дивизиона В Лиги наций против команды Грузии:

«Все внимание на завтрашнем матче. Меньше слов – больше действий. Подарить незабываемые эмоции и одержать победу – основная цель».

После 2 сыгранных туров «сине-желтые» занимают последнее, четвертое место в своей группе, проиграв оба поединка с разницей мячей -2. Для сохранения шансов на выход в элитный дивизион Лиги наций надо занять первое или второе место в квартете.

Матч Украина – Грузия состоится 11 октября в 21:45 по Киеву.