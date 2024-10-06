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Лига наций УЕФА. Лига B
УКРАИНА
11.10.2024 21:45 - : -
Грузия
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига наций
06 октября 2024, 18:45 | Обновлено 06 октября 2024, 19:05
181
0

Украина – Грузия. Матч против лидера. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Матч пройдет 11 октября в 21:45 по Киеву

06 октября 2024, 18:45 | Обновлено 06 октября 2024, 19:05
181
0
Украина – Грузия. Матч против лидера. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
УАФ

11 октября сборная Украины по футболу проведет матч 3-го тура Лиги наций. Соперником украинской команды станет сборная Грузии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Матч с Грузией Украина проведет в Познани на «Стадионе Познань». Начало матча запланировано в 21:45 по киевскому времени.

Украинская команда проведет третий матч в турнире. Последние два украинцы проиграли.

Соперниками сборной Украины в группе Лиги наций являются также команды Чехии и Албания. Украинская сборная 14 октября сыграет с Чехией.

Сборная Украины занимает последнее место в группе с нулем в графе набранных очков, третья Чехия с тремя баллами, вторая Албания с тремя пунктами, лидер Грузия, которая набрала максимальное количество зачетных баллов – 6.

Прямую трансляцию матча Украина – Грузия можно посмотреть на MEGOGO.

Украина – Грузия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Где смотреть онлайн матч Лиги наций Украина – Грузия
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Украина - Грузия смотреть онлайн Лига наций сборная Украины по футболу
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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