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  4. «Он этого не может». Журналист объяснил, почему Роме нужен новый форвард
Италия
11 октября 2024, 05:59 |
1638
1

«Он этого не может». Журналист объяснил, почему Роме нужен новый форвард

Стефано Карина уверен, что Эльдор Шомуродов не подходит в качестве замены Артему Довбику

11 октября 2024, 05:59 |
1638
1
«Он этого не может». Журналист объяснил, почему Роме нужен новый форвард
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик и Эльдор Шомуродов

Итальянский журналист Стефано Карина выступил с заявлением, в котором объяснил, почему Роме, за которую выступает украинский форвард Артем Довбик, нужен еще один нападающий.

«Довбику нужна альтернатива, он не может играть 60 матчей. Шомуродов – это футболист, также боровшийся за место в составе Кальяри.

Бету может быть альтернативой, учитывая синергию, которая может возникнуть между Ромой и Эвертоном. Он меня не сводит с ума, но как помощник для Довбика он лучше Шомуродова. И он забивал свои голы в составе Удинезе», – сказал Карина.

После семи туров Рома занимает 9 место в турнирной таблице итальянской Серии А. В активе команды Довбика 10 очков.

Ранее стало известно, сколько уже продано билетов на матч Лиги Европы Рома – Динамо.

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Эльдор Шомуродов Артем Довбик Бету (Норберту Берсике Гомеш Бетункал) Рома Рим Серия A чемпионат Италии по футболу Эвертон
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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McLay
Зате у ''зіркового'' з Челсі аж два асисти! А у Довбика тільки 3 голи.🤪
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