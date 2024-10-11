«Он этого не может». Журналист объяснил, почему Роме нужен новый форвард
Стефано Карина уверен, что Эльдор Шомуродов не подходит в качестве замены Артему Довбику
Итальянский журналист Стефано Карина выступил с заявлением, в котором объяснил, почему Роме, за которую выступает украинский форвард Артем Довбик, нужен еще один нападающий.
«Довбику нужна альтернатива, он не может играть 60 матчей. Шомуродов – это футболист, также боровшийся за место в составе Кальяри.
Бету может быть альтернативой, учитывая синергию, которая может возникнуть между Ромой и Эвертоном. Он меня не сводит с ума, но как помощник для Довбика он лучше Шомуродова. И он забивал свои голы в составе Удинезе», – сказал Карина.
После семи туров Рома занимает 9 место в турнирной таблице итальянской Серии А. В активе команды Довбика 10 очков.
Ранее стало известно, сколько уже продано билетов на матч Лиги Европы Рома – Динамо.
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