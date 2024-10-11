Встреча с Довбиком. На матче Рома – Динамо ожидается аншлаг
Продано уже более 50 тысяч билетов, поединок состоится 24 октября в Риме
На матче Лиги Европы между итальянской Ромой, за которую выступает украинский форвард Артем Довбик, и киевским Динамо ожидается аншлаг.
На сегодняшний день на игру, которая состоится 24 октября, уже продано около 53 тысяч билетов. По всей вероятности, через две недели Олимпийский стадион в Риме будет полностью заполнен. В настоящее время в продаже остается около 20 тысяч билетов.
После двух туров группового раунда Лиги Европы в активе Ромы всего одно очко. В турнирной таблице команда Довбика занимает 27-е место. Динамо два своих стартовых матча проиграло и идет предпоследним без набранных баллов.
Ранее итальянский специалист Марио Сомма рассказал, сколько голов сможет забить Довбик за сезон.
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