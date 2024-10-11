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  4. Встреча с Довбиком. На матче Рома – Динамо ожидается аншлаг
Лига Европы
11 октября 2024, 05:49 |
493
0

Встреча с Довбиком. На матче Рома – Динамо ожидается аншлаг

Продано уже более 50 тысяч билетов, поединок состоится 24 октября в Риме

11 октября 2024, 05:49 |
493
0
Встреча с Довбиком. На матче Рома – Динамо ожидается аншлаг
Getty Images/Global Images Ukraine

На матче Лиги Европы между итальянской Ромой, за которую выступает украинский форвард Артем Довбик, и киевским Динамо ожидается аншлаг.

На сегодняшний день на игру, которая состоится 24 октября, уже продано около 53 тысяч билетов. По всей вероятности, через две недели Олимпийский стадион в Риме будет полностью заполнен. В настоящее время в продаже остается около 20 тысяч билетов.

После двух туров группового раунда Лиги Европы в активе Ромы всего одно очко. В турнирной таблице команда Довбика занимает 27-е место. Динамо два своих стартовых матча проиграло и идет предпоследним без набранных баллов.

Ранее итальянский специалист Марио Сомма рассказал, сколько голов сможет забить Довбик за сезон.

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Артем Довбик Рома Рим Динамо Киев Лига Европы билеты фанаты болельщики
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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