Это будет легко. Итальянский коуч рассказал, сколько забьет Довбик за Рому
61-летний специалист Марио Сомма верит в голевые способности Артема
Итальянский тренер Марио Сомма рассказал, сколько сможет забить голов украинский форвард Артем Довбик в составе Ромы.
«Он растет, чувствует большую ответственность и знает, что является ориентиром для команды. Украинец легко достигнет двузначного количества забитых мячей», – сказал Сомма.
Сомма преимущественно работал с командами Серии B и C. В сезоне 2004/2005 Эмполи под его руководством вышел в Серию А. Но надолго задержаться в высшем итальянском дивизионе тренер не смог – после 20 туров он был уволен. Пока Сомма находится без работы.
Бывший полузащитник Ромы, Наполи и Милана Роберто Скарнеккья поделился мнением по поводу Довбика.
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