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  4. Это будет легко. Итальянский коуч рассказал, сколько забьет Довбик за Рому
Италия
10 октября 2024, 02:24 |
223
0

Это будет легко. Итальянский коуч рассказал, сколько забьет Довбик за Рому

61-летний специалист Марио Сомма верит в голевые способности Артема

10 октября 2024, 02:24 |
223
0
Это будет легко. Итальянский коуч рассказал, сколько забьет Довбик за Рому
Getty Images/Global Images Ukraine. Марио Сома

Итальянский тренер Марио Сомма рассказал, сколько сможет забить голов украинский форвард Артем Довбик в составе Ромы.

«Он растет, чувствует большую ответственность и знает, что является ориентиром для команды. Украинец легко достигнет двузначного количества забитых мячей», – сказал Сомма.

Сомма преимущественно работал с командами Серии B и C. В сезоне 2004/2005 Эмполи под его руководством вышел в Серию А. Но надолго задержаться в высшем итальянском дивизионе тренер не смог – после 20 туров он был уволен. Пока Сомма находится без работы.

Бывший полузащитник Ромы, Наполи и Милана Роберто Скарнеккья поделился мнением по поводу Довбика.

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Артем Довбик Рома Рим Серия A чемпионат Италии по футболу
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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