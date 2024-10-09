«Будет непросто». Экс-игрок Ромы назвал голевой ориентир для Довбика

Бывший полузащитник Ромы, Наполи и Милана Роберто Скарнеккья поделился мнением по поводу украинского форварда Ромы Артема Довбика.

«Довбик? Ему будет непросто добиться тех же голевых показателей, что и Лукаку. Но это бомбардир. Вероятно, Роме нужен еще один нападающий, поскольку Шомуродов после гола в ворота Эмполи разочаровывает», – заявил Скарнеккья.

Лукаку выступал за Рому в прошлом сезоне на правах аренды. На счету Ромелу 21 гол и 4 результативных передачи в 47 матчах за римский клуб. Довбик сыграл за Рому 9 матчей и забил 4 гола.

Ранее легендарный защитник Алессандро Неста, а ныне – тренер Монцы, заявил, что Довбик является сильным нападающим.