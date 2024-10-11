Главный тренер сборной Франции высказался о победе над Израилем

Наставник сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал уверенную победу своих подопечных над Израилем (4:0) в матче третьего тура Лиги наций.

«Мы начали поединок очень хорошо, даже если в забитом мяче присутствовала ошибка вратаря Израиля. Мы сделали много хорошего на поле. У нас было пять моментов в первом тайме, а вот Израиль забил, используя свой единственный шанс. Подобные матчи всегда сложные для команды, ведь мы являемся фаворитами, что играют против команды, которой нечего терять.

«Два игрока, вышедших на замену, Маттео Гендузи и Брэдли Баркола, сыграли решающую роль. Команда стала намного моложе из-за недавнего ухода Антуана Гризманна и отсутствия Килиана Мбаппе. У меня состав, конечно, менее опытный, но благодаря таким матчам футболисты могут добиться прогресса», – сказал Дешам.

Франция занимает второе место в группе А2 (6 очков). Израиль с нулем в активе находится на дне таблицы.