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Молодежные турниры
11 октября 2024, 04:41 | Обновлено 11 октября 2024, 04:48
82
0

Где смотреть онлайн матч отбора к Евро-2025 Англия U-21 – Украина U-21

11 октября в 21:45 пройдет матч квалификации Евро-2025 U-21

11 октября 2024, 04:41 | Обновлено 11 октября 2024, 04:48
82
0
Где смотреть онлайн матч отбора к Евро-2025 Англия U-21 – Украина U-21
Getty Images/Global Images Ukraine

11 октября в 21:45 по киевскому времени сборная Украины U-21 проводит предпоследнийматч квалификации Евро-2025 U-21

Команды Англии U-21 и Украины U-21 встретятся в Борнмуте на стадионе «Дин Корт»

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Сине-желтые одержали 8 побед в 8 матчах и на 99,99% гарантировали себе путевку в финальный турнир.

Главный тренер сине-желтых Унаи Мельгоса рассчитывает на 24 футболистов.

Последний матч украинская команда U-21 проведет 15 октября в 21:30 в Старой Пазове против команды Сербии U-21.

Жеребьевка финального турнира ЧЕ-2025 U-21 запланирована на 3 декабря 2024 года в Братиславе.

Где смотреть онлайн матч отбора к Евро-2025 Англия U-21 – Украина U-21

Видеотрансляция доступна на YouTube-канале УАФ.

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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