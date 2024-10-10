Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. НАГОРНЯК: «Хочется, чтобы Украина победила. Молодые могут себя проявить»
Лига наций
10 октября 2024, 22:07 |
285
0

НАГОРНЯК: «Хочется, чтобы Украина победила. Молодые могут себя проявить»

Украинский тренер – о следующем матче национальной команды

10 октября 2024, 22:07 |
285
0
НАГОРНЯК: «Хочется, чтобы Украина победила. Молодые могут себя проявить»
УАФ

Главный тренер Эпицентра Сергей Нагорняк в эксклюзивном интервью Sport.ua высказался о поединке Лиги наций Украина – Грузия.

– Сергей Николаевич, какие у вас ожидания от матча Лиги наций Украина – Грузия?

– Хочется, чтобы Украина выиграла в этой встрече. Все будут болеть за Украину. Просто обратите внимание, сколько травмированных футболистов у желто-синих. Но молодые пацаны, например, тот же Назаренко, которых вызвали, могут проявить себя.

– Как вы и сказали, Назаренко, а также те же Калюжный и Крыськив получили вызовы в сборную. Для них это реальный шанс заявить о себе на международном уровне?

– Сто процентов! Любой вызов в сборную – это шанс для любого игрока. Пусть у тебя будет даже 5 или 10 минут, но ты должен себя показать.

– Лидеры сборной перед матчами Лиги наций хорошо себя проявили. Довбик забил за Рому Монце, а Судаков оформил покер в поединке с ЛНЗ. В нормальной форме они подходят к поединкам?

– Психологически, думаю, нормально подходят. А если говорить в целом, то надо понимать, что это будут матчи международного уровня. И соперник Украины – это сборная Грузии, которая чехов порвала со счетом 4:1. Грузины сейчас с 6 баллами в активе на первом месте в группе идут. И к этому поединку Грузия подходит в роли лидера квартета, а Украина с нулем очков в роли аутсайдера. Но ничего страшного!

– Встретятся сборные с хорошими вратарями. Тоже в этом плане матч будет интересным!

– У нас два вратаря. Просто, что Лунин не прибыл в расположение сборной по определенным обстоятельствам. А так у нас два равноценных голкипера. Также у Украины есть Бущан и Ризнык. А насчет Мамардашвили стоит добавить, что он перешел в Ливерпуль. Но сейчас на правах аренды грузинский вратарь продолжает выступать за Валенсию.

– По Мудрику, что скажете?

– Дали ему сыграть за Челси в победном матче Лиги конференций с Гентом. Сделал ассист в этой встрече. Вообще замечательно! Но ему надо играть!

Матч Украина – Грузия состоится 11 октября в 21:45 по Киеву.

По теме:
Букмекеры назвали автора самого вероятного гола в матче Украина – Грузия
Мирча Луческу объяснил, почему передумал завершать карьеру и принял Румынию
ФОТО. Трубин удивлен. Форма вратарей сборной очень похожа на форму Бенфики
сборная Украины по футболу сборная Грузии по футболу Лига наций Украина - Грузия инсайд Сергей Нагорняк
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Сергей РЕБРОВ – о ситуации с Ярмоленко, игре сборной и Лиге наций
Футбол | 10 октября 2024, 15:42 62
Сергей РЕБРОВ – о ситуации с Ярмоленко, игре сборной и Лиге наций
Сергей РЕБРОВ – о ситуации с Ярмоленко, игре сборной и Лиге наций

Ребров провел пресс-конференцию перед игрой Лиги наций

ФОТО. Эрлинг Холанд ищет новое жилье вместе со своей девушкой
Футбол | 10 октября 2024, 06:19 1
ФОТО. Эрлинг Холанд ищет новое жилье вместе со своей девушкой
ФОТО. Эрлинг Холанд ищет новое жилье вместе со своей девушкой

Норвежский нападающий Манчестер Сити выбрался на смотрины нового дома со своей горячей подругой

Аль-Шейх возмутил своими действиями в отношении Усика. Уже исправился
Бокс | 10.10.2024, 07:48
Аль-Шейх возмутил своими действиями в отношении Усика. Уже исправился
Аль-Шейх возмутил своими действиями в отношении Усика. Уже исправился
ФОТО. У Мудрика хотят увести девушку – речь о Виолетте из рф
Футбол | 10.10.2024, 20:01
ФОТО. У Мудрика хотят увести девушку – речь о Виолетте из рф
ФОТО. У Мудрика хотят увести девушку – речь о Виолетте из рф
Определены победители чемпионата мира по мини-футболу в Хорватии
Футбол | 10.10.2024, 22:45
Определены победители чемпионата мира по мини-футболу в Хорватии
Определены победители чемпионата мира по мини-футболу в Хорватии
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Фанаты призывают забрать у Роналду сына из-за его мер воспитания!
ВИДЕО. Фанаты призывают забрать у Роналду сына из-за его мер воспитания!
09.10.2024, 01:39 6
Футбол
Чжан Чжилей объяснил, почему видит в реванше Усик – Фьюри явного фаворита
Чжан Чжилей объяснил, почему видит в реванше Усик – Фьюри явного фаворита
10.10.2024, 09:16
Бокс
Оценены шансы Украины в матче Лиги наций с Грузией
Оценены шансы Украины в матче Лиги наций с Грузией
09.10.2024, 07:25 11
Футбол
Магучих рассказала о том, как потратила призовые после Олимпиады
Магучих рассказала о том, как потратила призовые после Олимпиады
09.10.2024, 17:29 2
Война
10 игроков, сыгравших наибольшее количество матчей за сборную
10 игроков, сыгравших наибольшее количество матчей за сборную
09.10.2024, 11:25 9
Футбол
Снова играли с Холандом. Украина второй раз разгромила Норвегию в отборе ЧМ
Снова играли с Холандом. Украина второй раз разгромила Норвегию в отборе ЧМ
08.10.2024, 20:45 1
Футбол
МЕССИ: «ПСЖ – это дерьмо. Меня там постоянно освистывали, это повлияло»
МЕССИ: «ПСЖ – это дерьмо. Меня там постоянно освистывали, это повлияло»
09.10.2024, 07:50 14
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем