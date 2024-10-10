Лига конференций10 октября 2024, 23:35 | Обновлено 10 октября 2024, 23:54
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Юлиан НАГЕЛЬСМАНН: «У сборной Германии много травмированных игроков»
Немецкий специалист столкнулся с проблемами в сборной
10 октября 2024, 23:35 | Обновлено 10 октября 2024, 23:54
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Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн прокомментировал состояние команды перед матчами Лиги наций:
«Да, у нас много травмированных. Но вы можете смотреть на это с двух сторон: либо жаловаться, либо пытаться искать решение. Я считаю, что эта ситуация – шанс для тех игроков, кто мало играет. Они могут проявить себя», – уверен Юлиан.
Из-за травм Германии не помогут Марк-Андре тер Штеген, Кай Хаверц, Джамал Мусиала, Никлас Фюллькруг, Давид Раум, Робин Кох и Беньямин Хенрихс.
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