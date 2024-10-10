Юлиан НАГЕЛЬСМАНН: «У сборной Германии много травмированных игроков»

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн прокомментировал состояние команды перед матчами Лиги наций:

«Да, у нас много травмированных. Но вы можете смотреть на это с двух сторон: либо жаловаться, либо пытаться искать решение. Я считаю, что эта ситуация – шанс для тех игроков, кто мало играет. Они могут проявить себя», – уверен Юлиан.

Из-за травм Германии не помогут Марк-Андре тер Штеген, Кай Хаверц, Джамал Мусиала, Никлас Фюллькруг, Давид Раум, Робин Кох и Беньямин Хенрихс.

Ранее Сергей Ребров оценил состояние новичков сборной.