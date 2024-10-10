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Лига конференций
10 октября 2024, 23:35 | Обновлено 10 октября 2024, 23:54
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0

Юлиан НАГЕЛЬСМАНН: «У сборной Германии много травмированных игроков»

Немецкий специалист столкнулся с проблемами в сборной

10 октября 2024, 23:35 | Обновлено 10 октября 2024, 23:54
91
0
Юлиан НАГЕЛЬСМАНН: «У сборной Германии много травмированных игроков»
Getty Images/Global Images Ukraine. Юлиан Нагельсманн

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн прокомментировал состояние команды перед матчами Лиги наций:

«Да, у нас много травмированных. Но вы можете смотреть на это с двух сторон: либо жаловаться, либо пытаться искать решение. Я считаю, что эта ситуация – шанс для тех игроков, кто мало играет. Они могут проявить себя», – уверен Юлиан.

Из-за травм Германии не помогут Марк-Андре тер Штеген, Кай Хаверц, Джамал Мусиала, Никлас Фюллькруг, Давид Раум, Робин Кох и Беньямин Хенрихс.

Ранее Сергей Ребров оценил состояние новичков сборной.

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сборная Германии по футболу Лига наций Юлиан Нагельсманн Марк-Андре тер Штеген Кай Хаверц Джамал Мусиала Никлас Фюллькруг Давид Раум Беньямин Хенрикс травма
Микола Титюк Источник: Yahoo Sports
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