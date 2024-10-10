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  4. «Посмотрим в матчах». Ребров высказался про новичков сборной Украины
Сборная УКРАИНЫ
10 октября 2024, 20:30 |
416
0

«Посмотрим в матчах». Ребров высказался про новичков сборной Украины

Тренер хочет иметь по два игрока на каждую позицию

10 октября 2024, 20:30 |
416
0
«Посмотрим в матчах». Ребров высказался про новичков сборной Украины
УАФ

Наставник сборной Украины Сергей Ребров на матчи Лиги наций вызвал в команду новичков Александра Мартынюка (резервный список), Артема Бондаренко (резервный список), Ивана Калюжного, Александра Назаренко и Дмитрия Крыськива.

Тренер хочет, чтобы на каждой позиции был выбор минимум из двух игроков.

«Нам важно, чтобы была конкуренция. Если есть травма, то мы пытаемся найти того, кто сможет его заменить. И нам нужно минимум два игрока на позицию, и те, кто был вызван или довызван, то они заслуживают шанс в сборной».

«Я не вижу, чтобы новички где-то потерялись в тренировках. Они заслужили, мы всем даем шансы, по посмотрим, как они себя покажут не только на тренировках, но в матчах», – сказал Ребров.

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Сергей Ребров сборная Украины по футболу Лига наций Украина - Грузия
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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