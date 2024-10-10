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  4. ФОТО. Трубин удивлен. Форма вратарей сборной очень похожа на форму Бенфики
Лига наций
10 октября 2024, 22:05 | Обновлено 10 октября 2024, 22:14
1853
2

ФОТО. Трубин удивлен. Форма вратарей сборной очень похожа на форму Бенфики

В октябре начали сотрудничество adidas и Украинская ассоциация футбола

10 октября 2024, 22:05 | Обновлено 10 октября 2024, 22:14
1853
2
ФОТО. Трубин удивлен. Форма вратарей сборной очень похожа на форму Бенфики
Instagram. Анатолий Трубин

Новая форма сборной Украины для вратарей оказалась очень похожей на форму голкиперов португальской Бенфики.

Вратарь Бенфики и сборной Украины Анатолий Трубин обратил на это внимание, выложив соответствующее фото в Instagram.

В октябре компания adidas и Украинская ассоциация футбола начали сотрудничество и представили новые домашний и выездной комплекты формы сборных Украины на сезон 2024/25.

Днем ранее был представлен новый комплект экипировки и объявлено о том, что теперь аdidas является эксклюзивным поставщиком формы для всех сборных УАФ, включая мужские, женские и молодежные команды.

ФОТО. Трубин удивлен. Форма вратарей сборной очень похожа на форму Бенфики

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Николай Степанов Источник: Instagram
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Комментарии 2
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Saar
Трубін - найкращий український кіпер!
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+1
umnuy2
больше скажу она похожа,а вернее такая же как ещё у сотни команд разных лиг......адик это дно конвеерное
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-2
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