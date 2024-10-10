Новая форма сборной Украины для вратарей оказалась очень похожей на форму голкиперов португальской Бенфики.

Вратарь Бенфики и сборной Украины Анатолий Трубин обратил на это внимание, выложив соответствующее фото в Instagram.

В октябре компания adidas и Украинская ассоциация футбола начали сотрудничество и представили новые домашний и выездной комплекты формы сборных Украины на сезон 2024/25.

Днем ранее был представлен новый комплект экипировки и объявлено о том, что теперь аdidas является эксклюзивным поставщиком формы для всех сборных УАФ, включая мужские, женские и молодежные команды.

ФОТО. Трубин удивлен. Форма вратарей сборной очень похожа на форму Бенфики