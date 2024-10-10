Андрей ДЕМЧЕНКО: «Кварацхелия на пару голов сильнее Мудрика»

Известный тренер Андрей Демченко сравнил украинца Михаила Мудрика и грузинского вингера Хвичу Кварацхелию.

«На сегодня Хвича на пару голов сильнее Михаила. Он уже сформированный игрок, Кварацхелия – бриллиант, а Мудрик пока только алмаз. Его еще надо облагородить, сделать огранку. Михаил себя все еще ищет, а Хвича уже нашел. Однако по уровню таланта Мудрик не уступает Кварацхелии», – сказал Демченко.

Мудрик сыграет против Хвичи в матче Лиги Наций Украина – Грузия, который состоится 11 октября в 21:45 по Киеву.