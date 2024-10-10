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  4. Андрей ДЕМЧЕНКО: «Кварацхелия на пару голов сильнее Мудрика»
Лига наций
10 октября 2024, 21:36 |
400
1

Андрей ДЕМЧЕНКО: «Кварацхелия на пару голов сильнее Мудрика»

Известный тренер сравнил двух звездных вингеров

10 октября 2024, 21:36 |
400
1
Андрей ДЕМЧЕНКО: «Кварацхелия на пару голов сильнее Мудрика»
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Известный тренер Андрей Демченко сравнил украинца Михаила Мудрика и грузинского вингера Хвичу Кварацхелию.

«На сегодня Хвича на пару голов сильнее Михаила. Он уже сформированный игрок, Кварацхелия – бриллиант, а Мудрик пока только алмаз. Его еще надо облагородить, сделать огранку. Михаил себя все еще ищет, а Хвича уже нашел. Однако по уровню таланта Мудрик не уступает Кварацхелии», – сказал Демченко.

Мудрик сыграет против Хвичи в матче Лиги Наций Украина – Грузия, который состоится 11 октября в 21:45 по Киеву.

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Хвича Кварацхелия Андрей Демченко сборная Украины по футболу сборная Грузии по футболу Лига наций Украина - Грузия Михаил Мудрик
Дмитро Олійник Источник: Спорт-Экспресс Украина
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Saar
Мудрик -це вже термін, яким не повинен бути футболіст. Крапка.
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